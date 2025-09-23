El Concejo Deliberante convocó a sesión: qué temas serán sometidos a votación

En el anochecer de este miércoles 24 de septiembre, el Honorable Concejo Deliberante llevará adelante una nueva sesión ordinaria. Confirmó Estación Plus Crespo que desde la presidencia del Cuerpo se citó a los ediles, para darle tratamiento al siguiente Orden del Día:

1.- Lectura y consideración del Acta N° 36 de la sesión anterior.

2.- Lectura de la Correspondencia recibida.

3.- Dictámenes del Concejo en Comisión:

a) Proyecto de Ordenanza autorizando por vía de excepción a la Sra. Marta Fiorella Heffele, una intervención frente al local comercial "Me Tenté Pastelería", ubicado en calle Yrigoyen 1436 de Crespo.

b) Proyecto de Ordenanza autorizando por vía de excepción a la Sra. Lin Angel Valeria Feng, el Permiso de Uso de Suelo para desarrollar la actividad de Autoservicio en el local ubicado en Rocamora 564 de Crespo.

c) Proyecto de Ordenanza designando con el nombre "Complejo Adolfo Decoud" al edificio ubicado dentro del Campo de Deportes Yapeyú de Crespo.

d) Proyecto de Resolución en respuesta al pedido realizado por la Sra. Sonia Gerber de Pacheco.

e) Proyecto de Resolución en respuesta al pedido realizado por el Sr. Sebastián Folmer y Jésica Lell.

f) Proyecto de Ordenanza aprobando los términos del Decreto N° 896/2025 del Departamento Ejecutivo Municipal adjudicando el lote social ubicado en manzana 674, Registro N° 15.492 a Navarro Carmen Cecilia y Torres Navarro Malvina.

g) Proyecto de Ordenanza mediante el cual se declara de Interés Municipal y Cultural, la Fiesta Popular e Internacional de Teatro, a realizarse en septiembre de 2025 en Crespo.

h) Proyecto de Ordenanza disponiendo la adhesión a la Ley Provincial N° 11.152 de Promoción de la Economía del Conocimiento en la provincia de Entre Ríos.

i) Proyecto de Ordenanza adhiriendo a la Ley Provincial N° 11.191 "Derecho de Acceso a la Información Pública".

j) Proyecto de Ordenanza disponiendo la venta a favor de la firma GEOSK SRL -CUIT N° 30-71891334-5, de una fracción de terreno en el Parque Industrial de la ciudad.