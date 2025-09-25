Estafaron a mecánico entrerriano: pagó $400.000 por un repuesto que compró en las redes

Un hombre de 33 años, de profesión mecánico y con domicilio en Chajarí, denunció este miércoles haber sido víctima de una estafa a través de internet.

Según la reconstrucción policial, el damnificado intentó adquirir un repuesto automotriz mediante la red social Instagram. El presunto vendedor fijó un precio de 400.000 pesos, que fueron transferidos a una cuenta bancaria proporcionada en la conversación.

Tras concretar el pago, el comprador intentó comunicarse nuevamente para conocer el plazo de entrega y la forma de envío. Sin embargo, descubrió que había sido bloqueado en la aplicación, confirmando que había caído en una maniobra de estafa virtual.

La denuncia fue radicada en sede policial y se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes para dar con el responsable de la maniobra, indica el sitio Tal Cual Chajarí.

Consejos de prevención

Ante estos hechos, se recuerda a la comunidad que hay que estar atentos para evitar ser víctimas de estafas virtuales que se multiplican a través de redes sociales.

Entre las principales medidas se aconseja:

* Verificar la identidad del vendedor: chequear que el perfil tenga historial de publicaciones, comentarios y reseñas de otros usuarios.

* Evitar transferencias directas: optar por medios de pago seguros que ofrezcan protección o la posibilidad de reclamos en caso de fraude.

* Desconfiar de precios demasiado bajos: si una oferta parece “demasiado buena para ser real”, probablemente lo sea.

* Confirmar datos de contacto: exigir información verificable como domicilio comercial, número telefónico y CUIT.

* No compartir información personal sensible: nunca enviar datos de tarjetas, claves bancarias o contraseñas por redes sociales.

* Consultar fuentes confiables: antes de concretar una compra, se sugiere buscar antecedentes del comercio en páginas oficiales o preguntar a conocidos.

Finalmente, remarcaron que ante cualquier sospecha lo recomendable es no transferir dinero y realizar la denuncia en la comisaría o fiscalía correspondiente.