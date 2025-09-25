Una moto quedó bajo un utilitario en Diamante

Recuperan costoso equipamiento electrónico sustraído en Hasenkamp
El televisor de 50" había sido vendido a sólo $300.000. Ese fin tendrían los demás artefactos, hallados ocultos en un predio baldío.
Dos mujeres fueron hospitalizadas por sus lesiones.Policiales/Judiciales25 de septiembre de 2025Estación Plus Crespo
Efectivos del Comando Radioeléctrico de Diamante, durante la mañana de este jueves fueron alertados de un siniestro vial, dirigiéndose con prontitud a calles Colón y Dr. López.
Se constató la colisión de un utilitario Peugeot Partner, conducido por un jóven -de 21 años-, y una motocicleta Gilera de 110 cc., en la que se desplazaban dos mujeres -de 35, y 64 años-.
Ambas ocupantes de la moto resultaron con lesiones que demandaron el traslado hacia el Hospital San José, se hizo saber a Estación Plus Crespo.
El Ministerio Público Fiscal dispuso la realización de las tareas propias de accidentología, para determinar fehacientemente las formas y circunstancias del siniestro.
El televisor de 50" había sido vendido a sólo $300.000. Ese fin tendrían los demás artefactos, hallados ocultos en un predio baldío.
Un hombre de 33 años de Chajarí denunció que depositó dinero por una pieza automotriz ofrecida en Instagram. Tras la transferencia, el supuesto vendedor lo bloqueó.
La Cámara de Casación Penal dictó el sobreseimiento de Dolores Etchevehere y del abogado Facundo Taboada, ambos llevados a juicio por el delito de usurpación luego de haber ingresado a la estancia Casa Nueva, en El Quebracho, cerca de Santa Elena, en octubre de 2020, junto al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de Juan Grabois.
Se conoció que el narco peruano autor de los homicidios afirmó: “Esto es lo que les pasa a los que me roban droga”.
Los cuerpo hallados en el pozo séptico de una vivienda en Florencio Varela son de Morena Verri (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las chicas que estaban desaparecidas desde el viernes 19 de septiembre
Se sospecha que Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez habrían sido asesinadas por una banda de narcotraficantes.
La responsable del video difundido en redes aseguró que la idea, producción y protagonismo fueron suyos y lamentó las repercusiones negativas. La firma propietaria de la estación ya había publicado horas antes un pedido de disculpas y reconociendo que “puede interpretarse” como apología a la violencia de género.
A raíz de actuaciones instruidas en Comisaría General Ramírez, la Policía obtuvo autorización judicial para proceder al allanamiento de un inmueble en Crespo, lográndose también la restricción de libertad del sospechado.
La particularidad de la decisión económica municipal, es que las propuestas de acción serán elaboradas por referentes de instituciones locales. Eliana Wendler, directora de Desarrollo Humano, explicó cuántos proyectos serán seleccionados.
El ministro de Justicia y Seguridad, Néstor Roncaglia; y el secretario de Justicia, Julián Maneiro, mantuvieron una reunión de presentación y trazado de agenda.
La edil Valeria Torresín se refirió a la compleja situación que trascendió al país, durante la reciente sesión del Concejo Deliberante. Horas antes, la Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó una "Declaración de Repudio".