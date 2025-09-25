Una moto quedó bajo un utilitario en Diamante

Efectivos del Comando Radioeléctrico de Diamante, durante la mañana de este jueves fueron alertados de un siniestro vial, dirigiéndose con prontitud a calles Colón y Dr. López.

Se constató la colisión de un utilitario Peugeot Partner, conducido por un jóven -de 21 años-, y una motocicleta Gilera de 110 cc., en la que se desplazaban dos mujeres -de 35, y 64 años-.

Ambas ocupantes de la moto resultaron con lesiones que demandaron el traslado hacia el Hospital San José, se hizo saber a Estación Plus Crespo.

El Ministerio Público Fiscal dispuso la realización de las tareas propias de accidentología, para determinar fehacientemente las formas y circunstancias del siniestro.