Una moto quedó bajo un utilitario en Diamante

Dos mujeres fueron hospitalizadas por sus lesiones.

Policiales/Judiciales25 de septiembre de 2025
Efectivos del Comando Radioeléctrico de Diamante, durante la mañana de este jueves fueron alertados de un siniestro vial, dirigiéndose con prontitud a calles Colón y Dr. López.

Se constató la colisión de un utilitario Peugeot Partner, conducido por un jóven -de 21 años-, y una motocicleta Gilera de 110 cc., en la que se desplazaban dos mujeres -de 35, y 64 años-. 

Ambas ocupantes de la moto resultaron con lesiones que demandaron el traslado hacia el Hospital San José, se hizo saber a Estación Plus Crespo.

El Ministerio Público Fiscal dispuso la realización de las tareas propias de accidentología, para determinar fehacientemente las formas y circunstancias del siniestro.

dolores-etchevehere

Usurpación: dictan el sobreseimiento de Dolores Etchevehere

Policiales/Judiciales25 de septiembre de 2025

La Cámara de Casación Penal dictó el sobreseimiento de Dolores Etchevehere y del abogado Facundo Taboada, ambos llevados a juicio por el delito de usurpación luego de haber ingresado a la estancia Casa Nueva, en El Quebracho, cerca de Santa Elena, en octubre de 2020, junto al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de Juan Grabois.

