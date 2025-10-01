Encuentro distrital de mujeres reunió a más de 600 personas y dejó un fuerte mensaje de fe y esperanza

Despiste y vuelco en la rotonda de Crespo
Un vehículo despistó en la confluencia de rutas 12, 32 y 131. Dos personas fueron trasladadas a un centro asistencial de manera preventiva. Bomberos Voluntarios trabajaron en prevención.
El reciente encuentro distrital de mujeres de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata se transformó en una verdadera fiesta de espiritualidad y comunidad. Más de seiscientas personas, entre mujeres y varones de distintas edades, se dieron cita para compartir una jornada marcada por la reflexión, la música y el mensaje central del lema “Renacer”.Crespo01 de octubre de 2025Estación Plus Crespo
El pastor Bernardo Spretz, en diálogo con Estación Plus Crespo, destacó la magnitud de la convocatoria: “Fue impresionante la cantidad de personas que se reunieron. Lo lindo fue que también muchos varones acompañaron a sus esposas, estuvieron presentes durante todo el programa”, señaló.
La actividad comenzó en horas de la mañana con un culto que, según los asistentes, resultó especialmente emotivo. La pastora invitada, Karla Steilman, fue la encargada de predicar sobre el lema del encuentro, tomando ejemplos de la vida cotidiana y acercando un mensaje que cautivó a los presentes. “La gente quedó admirada, sorprendida; realmente fue una fiesta”, remarcó Spretz.
El programa continuó con una tradicional hora de canto, donde se entonaron himnos y canciones de ritmos folclóricos. Al mediodía, tras el almuerzo comunitario, se vivió un espacio de música y alegría compartida.
Por la tarde, las distintas congregaciones de Entre Ríos presentaron producciones creativas en torno a la palabra “Renacer”, cada una con su impronta particular. El cierre estuvo a cargo de la licenciada Ana María Eberhardt, quien ofreció una disertación sobre cómo sobreponerse a las dificultades de la vida, brindando herramientas prácticas para afrontar los desafíos cotidianos. “La gente salió muy contenta, con un gran agradecimiento por todo lo vivido y por el alimento espiritual que significó”, subrayó el pastor.
El grupo musical “Amigos del Bar” anunció la realización de su primera peña folklórica, que llevará por nombre Música de la Tierra, el próximo sábado 4 de octubre en Crespo. El encuentro tendrá lugar en el Salón del Sindicato Municipal, ubicado en Moreno y Dr. Soñez, desde las 21:00.
El grupo continúa con su tarea de poner en valor la historia local a través de la música. Escuchá aquí el tema.
Este lunes 29 de septiembre se está conmemorando en Entre Ríos el día de San Miguel Arcángel y, a nivel nacional, el Día del Empleado de Comercio. No hay clases ni atención en bancos y oficinas públicas, mientras que el comercio local funciona de manera parcial.
Se firmaron los convenios que impulsan las transferencias bancarias. Marcelo Cerutti destacó la particularidad de "garantía solidaria" que tiene el programa y el "alto nivel de cumplimiento en la devolución" que tuvieron beneficiarios anteriores.
La parroquia Nuestra Señora del Rosario inicia este domingo 28 de septiembre la novena preparatoria de la fiesta patronal de Crespo, con múltiples actividades religiosas, culturales y comunitarias, que culminarán el martes 7 de octubre con la misa central y procesión en honor a la patrona de la ciudad.
La Administración de Recaudación y Control (ARCA) anunció que a partir de octubre entrarán en vigencia nuevos topes para las transferencias.
El vehículo, no contaba con habilitación para este tipo de traslados, se dirigía desde Crespo hasta Concordia.
Carolina Huck relató lo ocurrido el día del ataque y confirmó las discusiones previas por temas económicos y familiares. Encarará un proceso de rehabilitación ante la parálisis en sus piernas.