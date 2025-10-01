Encuentro distrital de mujeres reunió a más de 600 personas y dejó un fuerte mensaje de fe y esperanza

El pastor Bernardo Spretz, en diálogo con Estación Plus Crespo, destacó la magnitud de la convocatoria: “Fue impresionante la cantidad de personas que se reunieron. Lo lindo fue que también muchos varones acompañaron a sus esposas, estuvieron presentes durante todo el programa”, señaló.

La actividad comenzó en horas de la mañana con un culto que, según los asistentes, resultó especialmente emotivo. La pastora invitada, Karla Steilman, fue la encargada de predicar sobre el lema del encuentro, tomando ejemplos de la vida cotidiana y acercando un mensaje que cautivó a los presentes. “La gente quedó admirada, sorprendida; realmente fue una fiesta”, remarcó Spretz.

El programa continuó con una tradicional hora de canto, donde se entonaron himnos y canciones de ritmos folclóricos. Al mediodía, tras el almuerzo comunitario, se vivió un espacio de música y alegría compartida.

Por la tarde, las distintas congregaciones de Entre Ríos presentaron producciones creativas en torno a la palabra “Renacer”, cada una con su impronta particular. El cierre estuvo a cargo de la licenciada Ana María Eberhardt, quien ofreció una disertación sobre cómo sobreponerse a las dificultades de la vida, brindando herramientas prácticas para afrontar los desafíos cotidianos. “La gente salió muy contenta, con un gran agradecimiento por todo lo vivido y por el alimento espiritual que significó”, subrayó el pastor.