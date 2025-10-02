Plus en Vivo

La congregación de la Iglesia Evangélica del Rio de la Plata se prepara para su tradicional almuerzo fraternal

La Iglesia Evangélica del Río de la Plata celebrará el próximo domingo 5 de octubre su tradicional almuerzo comunitario, con un menú criollo, música y espíritu de encuentro. Las tarjetas ya están a la venta.

La Iglesia Evangélica del Río de la Plata se prepara para un nuevo almuerzo fraternal, a realizarse el domingo 5 de octubre. La propuesta, abierta a toda la comunidad, mantiene la tradición que se celebra en cercanías del aniversario de la inauguración del templo, ocurrido el 30 de septiembre de 1928.

El menú incluirá choricitos, carne al horno, ensaladas varias y postre helado. El valor de las tarjetas es de $22.000 para mayores y $10.000 para menores. Se solicita llevar cubiertos, mientras que la bebida se podrá adquirir en el servicio de cantina.

“La idea es que la gente pueda reunirse, disfrutar de un encuentro en comunidad y seguir fortaleciendo los lazos fraternos”, expresó a Estación Plus Crespo el pastor Bernardo Spretz.

Las tarjetas se encuentran a la venta en las casas pastorales, en la Secretaría de la Congregación (Rivadavia casi Independencia) de lunes a sábado en el horario de 7:30 a 11:30, o a través de los miembros de la comisión directiva.

