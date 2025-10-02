La congregación de la Iglesia Evangélica del Rio de la Plata se prepara para su tradicional almuerzo fraternal

Municipio impuso a ciudadanos el pago por reparación de daños a bienes públicos
Por hechos ocurridos sólo en el mes de septiembre, la reposición de gastos asciende a $1.508.315. Cómo fueron los casos.
La Iglesia Evangélica del Río de la Plata celebrará el próximo domingo 5 de octubre su tradicional almuerzo comunitario, con un menú criollo, música y espíritu de encuentro. Las tarjetas ya están a la venta.
La Iglesia Evangélica del Río de la Plata se prepara para un nuevo almuerzo fraternal, a realizarse el domingo 5 de octubre. La propuesta, abierta a toda la comunidad, mantiene la tradición que se celebra en cercanías del aniversario de la inauguración del templo, ocurrido el 30 de septiembre de 1928.
El menú incluirá choricitos, carne al horno, ensaladas varias y postre helado. El valor de las tarjetas es de $22.000 para mayores y $10.000 para menores. Se solicita llevar cubiertos, mientras que la bebida se podrá adquirir en el servicio de cantina.
“La idea es que la gente pueda reunirse, disfrutar de un encuentro en comunidad y seguir fortaleciendo los lazos fraternos”, expresó a Estación Plus Crespo el pastor Bernardo Spretz.
Las tarjetas se encuentran a la venta en las casas pastorales, en la Secretaría de la Congregación (Rivadavia casi Independencia) de lunes a sábado en el horario de 7:30 a 11:30, o a través de los miembros de la comisión directiva.
Un vehículo despistó en la confluencia de rutas 12, 32 y 131. Dos personas fueron trasladadas a un centro asistencial de manera preventiva. Bomberos Voluntarios trabajaron en prevención.
El reciente encuentro distrital de mujeres de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata se transformó en una verdadera fiesta de espiritualidad y comunidad. Más de seiscientas personas, entre mujeres y varones de distintas edades, se dieron cita para compartir una jornada marcada por la reflexión, la música y el mensaje central del lema “Renacer”.
El grupo musical “Amigos del Bar” anunció la realización de su primera peña folklórica, que llevará por nombre Música de la Tierra, el próximo sábado 4 de octubre en Crespo. El encuentro tendrá lugar en el Salón del Sindicato Municipal, ubicado en Moreno y Dr. Soñez, desde las 21:00.
El grupo continúa con su tarea de poner en valor la historia local a través de la música. Escuchá aquí el tema.
Este lunes 29 de septiembre se está conmemorando en Entre Ríos el día de San Miguel Arcángel y, a nivel nacional, el Día del Empleado de Comercio. No hay clases ni atención en bancos y oficinas públicas, mientras que el comercio local funciona de manera parcial.
La Administración de Recaudación y Control (ARCA) anunció que a partir de octubre entrarán en vigencia nuevos topes para las transferencias.
El vehículo, no contaba con habilitación para este tipo de traslados, se dirigía desde Crespo hasta Concordia.
