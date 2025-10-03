Disponen emergencia agropecuaria en Entre Ríos por heladas y granizoEntre Ríos03 de octubre de 2025
Se aplicarán los beneficios de la ley 26.509 para los productores damnificados.
Monseñor Raúl Martín realizó sus primeros nombramientos en la curia de Paraná, definiendo cargos clave en su equipo pastoral.Entre Ríos03 de octubre de 2025
A casi tres meses de haber asumido como arzobispo de Paraná, Monseñor Raúl Martín comenzó a delinear su gestión pastoral con una serie de nombramientos en la curia arquidiocesana. Mediante un decreto oficial, comunicó los primeros movimientos que marcarán el rumbo de su liderazgo.
Entre las designaciones más relevantes, se confirmó al presbítero Cristian Mario Torres como vicario general, una figura de gran importancia dentro de la estructura eclesiástica, por ser el principal colaborador del arzobispo en el gobierno pastoral.
Asimismo, el presbítero Néstor Kranevitter fue nombrado vicario episcopal para el clero, con la responsabilidad de acompañar y coordinar la vida y el ministerio de los sacerdotes en la arquidiócesis.
En el ámbito parroquial, también se anunciaron varios cambios. El padre Mario Haller fue designado párroco de Santa Ana, en la ciudad de Viale, en reemplazo del padre Walter Fattor, quien a su vez asumirá como párroco de Nuestra Señora de La Merced, en la localidad de Hernández.
En la capital entrerriana, el padre Horacio Correa fue designado párroco de Nuestra Señora de la Piedad, sucediendo al presbítero Sebastián Córdoba. Por otra parte, el padre Mario Olivera asumirá como capellán interno de Cristo Peregrino.
Desde el arzobispado expresaron que “encomendamos a nuestra madre, Señora del Rosario de Paraná, el servicio de estos hermanos nuestros”.
UNO
Se aplicarán los beneficios de la ley 26.509 para los productores damnificados.
Miguel Silio, Yamandú Martínez y Vicente Conculini arribaron este miércoles a la ciudad de Desaguadero, a través de la frontera con Bolivia.
"La única solución que se les ocurrió a los senadores y a los diputados, fue reducir el derecho de participación ciudadana", disparó el destacado abogado penalista. Con la nueva ley, muchos tipos de delitos volverán al juzgamiento exclusivamente técnico.
La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) recordó a contribuyentes, profesionales y responsables tributarios los vencimientos que operan durante octubre de 2025.
Alejo Warles, el joven de Paraná que pasó de estar en un calabozo por piratería a ser CM de 9z Globant, uno de los equipos de eSports más grandes de la región.
El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo, ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados. Ahora cosechó 14 votos afirmativos, 1 abstención; y 1 voto negativo.
La Administración de Recaudación y Control (ARCA) anunció que a partir de octubre entrarán en vigencia nuevos topes para las transferencias.
El pasado sábado 27 de septiembre se concretó una nueva edición de la suelta de libros en la Biblioteca Popular Orientación, evento que volvió a despertar un marcado interés en la comunidad.
Se pudo constatar que un familiar ingresó por fuera del horario de visita y le entregó un cigarrillo y un encendedor.
La comunidad vivirá una semana más corta, con dos jornadas no laborables que marcarán cambios en la dinámica social y laboral.
Una de las unidades llevaba enganchado un acoplado de dos ejes. Circulaban en igual sentido.