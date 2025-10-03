Plus en Vivo

Monseñor Raúl Martín realizó sus primeros nombramientos en la curia de Paraná

Monseñor Raúl Martín realizó sus primeros nombramientos en la curia de Paraná, definiendo cargos clave en su equipo pastoral.

Entre Ríos03 de octubre de 2025
monsenor-raul-martin-1jpeg

A casi tres meses de haber asumido como arzobispo de Paraná, Monseñor Raúl Martín comenzó a delinear su gestión pastoral con una serie de nombramientos en la curia arquidiocesana. Mediante un decreto oficial, comunicó los primeros movimientos que marcarán el rumbo de su liderazgo.

Entre las designaciones más relevantes, se confirmó al presbítero Cristian Mario Torres como vicario general, una figura de gran importancia dentro de la estructura eclesiástica, por ser el principal colaborador del arzobispo en el gobierno pastoral.

Asimismo, el presbítero Néstor Kranevitter fue nombrado vicario episcopal para el clero, con la responsabilidad de acompañar y coordinar la vida y el ministerio de los sacerdotes en la arquidiócesis.


Parroquias

En el ámbito parroquial, también se anunciaron varios cambios. El padre Mario Haller fue designado párroco de Santa Ana, en la ciudad de Viale, en reemplazo del padre Walter Fattor, quien a su vez asumirá como párroco de Nuestra Señora de La Merced, en la localidad de Hernández.


En la capital entrerriana, el padre Horacio Correa fue designado párroco de Nuestra Señora de la Piedad, sucediendo al presbítero Sebastián Córdoba. Por otra parte, el padre Mario Olivera asumirá como capellán interno de Cristo Peregrino.

Desde el arzobispado expresaron que “encomendamos a nuestra madre, Señora del Rosario de Paraná, el servicio de estos hermanos nuestros”.

UNO

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo