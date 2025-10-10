Alertan por una nueva modalidad de estafa en Entre Ríos con el “mensaje equivocado”

Plus en Vivo

La policía de Entre Ríos alertó sobre una nueva estafa virtual que circula desde hace unos días y se conoce con el nombre de “El mensaje equivocado”. En qué consiste.

Policiales/Judiciales10 de octubre de 2025
La Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Policía de Entre Ríos también alertó sobre una nueva modalidad de estafa virtual que se ha detectado en varios puntos del país, conocida como “El mensaje equivocado”.

Este tipo de engaño comienza con el envío de un mensaje de texto desde un número desconocido, el cual aparenta ser un error, como un saludo o una conversación casual. Sin embargo, el objetivo de los estafadores es generar una falsa confianza en la víctima para luego redirigirla a sitios fraudulentos o inversiones falsas, con el fin de obtener datos personales o bancarios.

Para prevenir caer en este tipo de estafa, las autoridades recomiendan no responder a mensajes de números desconocidos y evitar ingresar a enlaces enviados por medios no oficiales. Además, se ha preparado un video informativo en el que se explican claramente las características de esta estafa y cómo actuar ante situaciones similares. 

