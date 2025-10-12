Búsqueda de Palacio: desplegan canes, drones y efectivos en San Salvador

En relación a la búsqueda de Martín Sebastián Palacios, chofer de viajes ejecutivos, que permanece desaparecido en Entre Rios; se conoció que fue implementado un amplio operativo en el departamento San Salvador.

Se confirmó a Estación Plus Crespo que los registros de videocámaras capturaron al Toyota Corolla del buscado, en tránsito por la Ruta Provincial N° 22, la Autovia Nacional N° 14, caminos vecinales de Estancia Grande, Pueblo Yeruá, ingresando a General Campos, circulando por la Ruta Nacional N° 18, efectuando el paso por San Salvador, hacia la ciudad de Villaguay.

Luego trascendieran los hechos de público conocimiento en la provincia de Córdoba, pero aún resta dar con Martín Palacio en Entre Ríos. Es por ello, que bajo la coordinación del Ministerio Público Fiscal de Concordia, se llevan adelante intensos rastrillajes en suelo entrerriano.

La Policía abarca en el departamento San Salvador, la trayectoria del recorrido que hizo el Toyota Corolla. Indicaron a Estación Plus Crespo que se llevan adelante recorridas pedestres, incluyendo la utilización de móviles policiales; apoyo de drones para tomas de fotografías y videos aéreos en arroyos y montes; y canes rastreadores en puntos estratégicos.