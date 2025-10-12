Búsqueda de Palacio: desplegan canes, drones y efectivos en San Salvador

Conducía con 1.88 de alcohol cuando chocó dos motopatrullas
Ocurrió durante un operativo de control. La joven conductora no pudo continuar su marcha.
Una inmensa extensión es rastrillada a la vera del camino, que se presume recorrió el Toyota Corolla, al menos en ese departamento.
En relación a la búsqueda de Martín Sebastián Palacios, chofer de viajes ejecutivos, que permanece desaparecido en Entre Rios; se conoció que fue implementado un amplio operativo en el departamento San Salvador.
Se confirmó a Estación Plus Crespo que los registros de videocámaras capturaron al Toyota Corolla del buscado, en tránsito por la Ruta Provincial N° 22, la Autovia Nacional N° 14, caminos vecinales de Estancia Grande, Pueblo Yeruá, ingresando a General Campos, circulando por la Ruta Nacional N° 18, efectuando el paso por San Salvador, hacia la ciudad de Villaguay.
Luego trascendieran los hechos de público conocimiento en la provincia de Córdoba, pero aún resta dar con Martín Palacio en Entre Ríos. Es por ello, que bajo la coordinación del Ministerio Público Fiscal de Concordia, se llevan adelante intensos rastrillajes en suelo entrerriano.
La Policía abarca en el departamento San Salvador, la trayectoria del recorrido que hizo el Toyota Corolla. Indicaron a Estación Plus Crespo que se llevan adelante recorridas pedestres, incluyendo la utilización de móviles policiales; apoyo de drones para tomas de fotografías y videos aéreos en arroyos y montes; y canes rastreadores en puntos estratégicos.
Había sido derivada al Hospital San Martín de Paraná.
El ministro de Seguridad y Justicia hizo una afirmación que vincula un horroroso hecho en Córdoba, con una desesperada búsqueda en Entre Ríos. El chófer podría haber sido una víctima colateral del plan.
Se trata de un uruguayo, sospechado de los femicidios de su ex mujer y ex suegra, para llevarse a su hijo de 5 años, que fue encontrado junto a él en un hotel entrerriano.
Por algún motivo, Martín Sebastián Palacio -chofer de viajes ejecutivos-, no cruzó el enlace Rosario - Victoria, que le demandaba el viaje contratado por su pasajero. ¿Quién manejaba entonces?
Un joven de 18 años fue auxiliado, constatándose un disparo en un costado del abdomen. Por su gravedad, fue derivado al Hospital San Martín.
El 138° aniversario de Aldea María Luisa se celebrará con un acto oficial el sábado y una gran jornada festiva el domingo en el Predio de la Posta. Habrá inauguraciones, más de 400 expositores, gastronomía local, música en vivo y una amplia convocatoria vecinal para disfrutar en familia.
La ciencia forense reveló un dato que modifica toda la investigación. El informe preliminar de autopsia determina que la joven tuvo una muerte violenta, pero no un disparo de arma de fuego.
Se dedica a hacer viajes ejecutivos, lo que lo trajo hasta esta provincia. ¿Dónde está?, es el enigma que una minuciosa investigación policial, pretende responder. Los detalles.
El acto central concentró inauguraciones y un repaso de los más recientes logros de la comunidad. El intendente Pablo Schonfeld precisó que en la localidad "se han invertido aproximadamente 170 millones de pesos", y subrayó: "Todo con recursos del municipio y muchas horas de trabajo de nuestro personal; para lograr este presente con la modernidad que los tiempos imponen".