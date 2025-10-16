Caso Vialidad: Luciani y Mola insisten en el remate de bienes de Cristina Kirchner

La inflación mayorista se aceleró al 3,7% en septiembre y los productos importados aumentaron 9%Nacionales16 de octubre de 2025
En lo que va del año, los valores de venta al por mayor acumulan una suba de 20% y registran un alza interanual de 24,2%
Los fiscales reclaman al Tribunal Oral Federal 2 que inicie el decomiso con remate de bienes de ser necesario.Nacionales16 de octubre de 2025
Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola volvieron a reclamar que se ejecute el decomiso de bienes a la ex presidenta Cristina Kirchner y demás condenados del caso Vialidad
Lo hicieron al rechazar planteos de los hijos de la ex presidenta Máximo y Florencia Kirchner, quienes se oponen a que se ejecuten propiedades que les fueron cedidas por su madre.
Cristina Kirchner tiene condena firme a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad.
En esa sentencia de ordenó el decomiso de bienes solidario entre los condenados actualizado a 685 mil millones de pesos.
Los fiscales reclaman al Tribunal Oral Federal 2 que inicie el decomiso con remate de bienes de ser necesario.
Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Fabián Basso decidieron dar antes vista a las defensas de todos los condenados.
"La resistencia de los condenados a devolverle al Estado argentino parte de la defraudación colosal y sistemática que llevaron adelante durante 12 años constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley”, advirtieron ahora los fiscales.
Sobre la oposición de los hijos de la ex presidenta al decomiso de departamentos en complejos en el sur del país los fiscales sostuvieron que " no responde a una supuesta participación de ellos en los hechos".
Sin embargo esos bienes deben ser decomisados porque la ex presidenta los cedió a sus hijos en marzo de 2016 “cuando el fraude ya estaba consumado”.
Por eso interpretan entran en el lapso de tiempo fijado por el tribunal para el rastreo de bienes, entre 2003 y 2015.
En lo que va del año, los valores de venta al por mayor acumulan una suba de 20% y registran un alza interanual de 24,2%
El alumno pertenecía a un colegio cordobés de la localidad de Bell Ville.
El Indec dio a conocer este martes el índice de precios minoristas del mes pasado. En lo que va del año, alcanza a 22 por ciento. Los alimentos se incrementaron 1,9 por ciento
La Cámara Federal revocó el sobreseimiento del expresidente Alberto Fernández en la causa que investiga la extensión de las restricciones durante la pandemia. Pidió seguir investigando.
Javier Milei se reunirá en Washington con Donald Trump tras el respaldo financiero de EE.UU. Buscarán avanzar en un acuerdo comercial bilateral.
El presidente posteó en redes una foto en la que está abrazando al jefe del Palacio de Hacienda.
La ciencia forense reveló un dato que modifica toda la investigación. El informe preliminar de autopsia determina que la joven tuvo una muerte violenta, pero no un disparo de arma de fuego.
Uniformados locales y de reparticiones especializadas desarrollaron el procedimiento ordenado por la justicia, a instancias de colectar elementos vinculados a la investigación del caso.
"Estamos trabajando en el hecho, entrecruzando los datos que hemos podido reunir y nos abocamos a lograr la resolución", manifestó el Jefe de Comisaría Crespo.
Ningún apostador logró quedarse con los pozos millonarios principales del Quini 6 en el sorteo de este miércoles 15 de octubre, según informó la Lotería de Santa Fe. Los números.