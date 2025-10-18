Viale: Una mujer dijo que "el disparo fue accidental", pero su pareja igual fue detenido

Este sábado, Comisaría Viale inició actuaciones por Lesiones Graves -en contexto de género- y Tenencia ilegal de arma de fuego, después de un episodio ocurrido en un domicilio, y que llegó a conocimiento de las autoridades policiales.

La intervención se originó a raíz de un llamado telefónico a la guardia de la dependencia, proveniente del hospital local, mediante el cual se informó sobre el ingreso de una mujer con herida de arma de fuego.

Al llegar una dotación al hospital, uniformados se entrevistaron con la víctima, quien presentaba una herida en el dedo medio de la mano izquierda y una herida cortante en el cuero cabelludo, se precisó a Estación Plus Crespo.

"La afectada manifestó que el disparo había sido accidental, producido por su pareja, quien inmediatamente llamó a una ambulancia tras el incidente", apuntaron desde la fuerza.

Se realizó un procedimiento en el lugar del hecho, que se encontraba cerrado y sin moradores aparentes.

Posteriormente, el detenido y su padre se presentaron en la dependencia vialense, con el fin de entregar el arma de fuego utilizada en el incidente.

Las autoridades judiciales fueron informadas, y se dispuso la detención del involucrado, así como la realización de diversas pruebas, incluyendo dermotests y extracciones de sangre y orina, detallaron desde la Policía.

También se llevaron a cabo peritajes por parte de la Policía Científica en el lugar del hecho y se procedió al secuestro de un revólver calibre .22, además de otros elementos de interés para la investigación, como un proyectil de plomo deformado, manchas de sangre y prendas relacionadas con el hecho.