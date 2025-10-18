Positivos allanamientos por intentos de Robo Calificado en Hasenkamp

Este sábado, en el marco de las investigaciones iniciadas por denuncias relacionadas con el supuesto delito de Tentativa de Robo Calificado, Comisaría Hasenkamp llevó adelante allanamientos y registros domiciliarios en esa ciudad y en un pequeño poblado de la jurisdicción.

Se hizo saber a Estación Plus Crespo que el Juzgado de Garantía N° 7 de Paraná, a cargo del Dr. Mariano Budasoff, autorizó los allanamientos requeridos.

El primer diligenciamiento se realizó en un domicilio ubicado en el camino a Las Garzas, habitado por una persona, arrojando un resultado negativo en cuanto a elementos de interés para la causa. Sin embargo, se procedió al secuestro de un arma de fuego calibre .22 corto, con tambor de 6 alvéolos, que se encontraba sin cartuchería.

El segundo mandamiento judicial tuvo lugar en una vivienda habitada por otra persona, donde se obtuvieron resultados positivos. En este caso, se secuestraron zapatillas con suelas blancas, un cuello polar negro, un pasamontañas oscuro y un cuchillo con mango de plástico negro, elementos que son considerados de interés para la investigación, por resultar pasibles de pericias.