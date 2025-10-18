Positivos allanamientos por intentos de Robo Calificado en Hasenkamp

Recuperan ruedas sustraídas de un carro tanque cisterna en Tezanos Pinto
Estaban por ser vendidas a $150.000, a través de las redes sociales. Operó la restitución.
A raíz de denuncias radicadas por tentativas de ilícitos con similares características, se llevaron adelante dos procedimientos. Hubo secuestros.Policiales/Judiciales18 de octubre de 2025Estación Plus Crespo
Este sábado, en el marco de las investigaciones iniciadas por denuncias relacionadas con el supuesto delito de Tentativa de Robo Calificado, Comisaría Hasenkamp llevó adelante allanamientos y registros domiciliarios en esa ciudad y en un pequeño poblado de la jurisdicción.
Se hizo saber a Estación Plus Crespo que el Juzgado de Garantía N° 7 de Paraná, a cargo del Dr. Mariano Budasoff, autorizó los allanamientos requeridos.
El primer diligenciamiento se realizó en un domicilio ubicado en el camino a Las Garzas, habitado por una persona, arrojando un resultado negativo en cuanto a elementos de interés para la causa. Sin embargo, se procedió al secuestro de un arma de fuego calibre .22 corto, con tambor de 6 alvéolos, que se encontraba sin cartuchería.
El segundo mandamiento judicial tuvo lugar en una vivienda habitada por otra persona, donde se obtuvieron resultados positivos. En este caso, se secuestraron zapatillas con suelas blancas, un cuello polar negro, un pasamontañas oscuro y un cuchillo con mango de plástico negro, elementos que son considerados de interés para la investigación, por resultar pasibles de pericias.
Estaban por ser vendidas a $150.000, a través de las redes sociales. Operó la restitución.
El Hospital Castilla Mira reportó el ingreso de una paciente con herida de arma de fuego. Cómo continuó la disposición judicial.
Al amanecer, un Fiat Palio despistó y volcó en la ruta entre Estación Puíggari y General Racedo. El conductor, único ocupante, sufrió traumatismos y fue derivado a un centro asistencial de Crespo.
Un procedimiento captó la atención. Ante la confusión policial, quedaron en libertad. La policía está en alerta por el prófugo "el narigón" Vázquez
Un hecho de violencia de género se registró en Paraná V. Un hombre fue detenido luego de agredir a su pareja e intentar incendiar su ropa. La mujer debió ser asistida por intoxicación.
Se encamina la presunción a sospechosos de abigeato. "Este tipo de enfrentamientos es inusual", calificó el Jefe Departamental Victoria, Martín Tello, al dimensionar el ataque sufrido por los brigadistas, que debieron repeler el tiroteo. Nuevos detalles.
Dos lanchas se vieron sorprendidas y abrieron fuego contra los efectivos, en las aguas del Paraná Pavón. Un móvil policial náutico tiene una decena de impactos.
A pesar de la restricción de acercamiento, este jueves de noche fue hasta el domicilio de su familia y los amenazó a todos, incluso delante de los menores de edad.
Una joven de 37 años fue protagonista de una intervención policial, que incluyó al servicio hospitalario, y que se judicializa ante Paraná y Crespo.
Un procedimiento captó la atención. Ante la confusión policial, quedaron en libertad. La policía está en alerta por el prófugo "el narigón" Vázquez