Sorteo del Quini 6: 13 apostadores se llevaron más de $24 millones cada uno

Ningún jugador acertó los pozos principales y el próximo sorteo pondrá en juego $7.900 millones. Los números.

Información General19 de octubre de 2025
El sorteo del Quini 6 correspondiente a este domingo 19 de octubre dejó 13 nuevos ganadores en la modalidad “Siempre Sale”, quienes se repartieron un pozo superior a los $314 millones, recibiendo más de $24 millones cada uno, según confirmó la Lotería de Santa Fe.

En tanto, no hubo ganadores con seis aciertos en las categorías Tradicional, Segunda del Quini ni Revancha, por lo que los pozos principales continúan acumulándose.

Tradicional: 21-17-43-00-39-14. Vacante $1.974.679.781.

La Segunda: 26-33-44-41-21-06. Vacante $1.019.752.272.

La Revancha: 15-03-29-36-39-22. Vacante $3.765.338.487.

Siempre Sale: 22-23-29-01-35-24. Hay 13 ganadores y cada uno se lleva $24.267.381,92.

Cuatro son de Santa Fe, dos de Entre Ríos, Capital Federal, Río Negro, de Buenos Aires y uno de Córdoba.

En el pozo extra hubo 1.116 ganadores con seis aciertos que se llevarán 116.487,46.

De esta manera, el organismo oficial informó que en el próximo sorteo del Quini 6 habrá en juego un pozo total estimado en $7.900 millones, manteniendo la expectativa de miles de apostadores en todo el país.

El Quini 6: El juego de azar que cautiva a los argentinos desde 1988

Desde su lanzamiento en 1988, el Quini 6 se ha consolidado como el juego de azar preferido por los argentinos, con ventas exitosas en todo el país. A lo largo de más de tres décadas, este popular sorteo ha sabido mantenerse vigente gracias a su capacidad de adaptación, introduciendo cambios tanto en su estructura como en los premios, respondiendo a las expectativas y preferencias de sus jugadores.

El éxito del Quini 6 radica en su formato poceado, lo que significa que el monto de los premios es variable y depende de un porcentaje de lo recaudado. Esta característica crea grandes expectativas entre los apostadores, quienes cada semana sueñan con ganar los impresionantes pozos acumulados, lo que mantiene vivo el interés de nuevas generaciones y la fidelidad de quienes lo juegan desde sus inicios.

¿Cómo se juega al Quini 6?

El Quini 6 es un juego poceado en el que los participantes deben seleccionar seis números de un total de 46. Existen cuatro variantes: Sorteo Tradicional, Segunda del Quini, Revancha y Siempre Sale. Para ganar el primer premio en las modalidades Tradicional y Segunda del Quini, es necesario que los seis números apostados coincidan con los extraídos en el sorteo. Además, se otorgan premios por acertar cinco o cuatro números, siendo el mínimo un premio equivalente al valor de la apuesta en el caso de cuatro aciertos. Si no hay ganadores del primer premio, el pozo queda vacante y se acumula para el próximo sorteo, incrementando la expectativa entre los jugadores.

A más de 30 años de su creación, el Quini 6 sigue siendo un referente indiscutido en el mundo de los juegos de azar en Argentina, brindando la oportunidad a miles de personas de soñar con convertirse en millonarios cada semana.

