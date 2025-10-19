Sorteo del Quini 6: 13 apostadores se llevaron más de $24 millones cada uno

Estación Plus CrespoCrespo17 de octubre de 2025
Una joven de 37 años fue protagonista de una intervención policial, que incluyó al servicio hospitalario, y que se judicializa ante Paraná y Crespo.
Estación Plus CrespoPoliciales/Judiciales17 de octubre de 2025
Un procedimiento captó la atención. Ante la confusión policial, quedaron en libertad. La policía está en alerta por el prófugo "el narigón" Vázquez
Estación Plus CrespoPoliciales/Judiciales18 de octubre de 2025
Al amanecer, un Fiat Palio despistó y volcó en la ruta entre Estación Puíggari y General Racedo. El conductor, único ocupante, sufrió traumatismos y fue derivado a un centro asistencial de Crespo.
Darío Rodríguez | Estación Plus CrespoDeportes19 de octubre de 2025
Unión de Crespo volvió a meterse entre los cuatro mejores de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, tras un intenso duelo ante Cañadita Central de Seguí que se definió desde el punto del penal. En una tarde cargada de tensión, el arquero Eduardo Ramírez se vistió de figura: contuvo un disparo clave y sostuvo a su equipo en los momentos más difíciles del partido.