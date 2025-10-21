Plus en Vivo

Las cuatro teorías que inquietan a los investigadores sobre el destino del cuerpo del chofer Martín Palacio

La Policía sigue recorriendo zonas rurales buscando los restos que faltan del cuerpo de Palacio. La zona a revisar es muy amplia, ya que abarcan varios departamentos y tres provincias.

Policiales/Judiciales21 de octubre de 2025
l_1760184257

La investigación por el homicidio del remisero Martín Palacio ocurrida en Concordia la semana pasada sigue abierta y llena de incógnitas. Mientras la justicia intenta reconstruir los últimos movimientos de Pablo Laurta, principal acusado del caso, la fiscalía enfrenta un misterio aún más perturbador: qué hizo Laurta con las partes del cuerpo de Palacio que aún no han sido halladas.

Los investigadores trabajan sobre cuatro hipótesis principales. La primera sugiere que Laurta habría desmembrado el cuerpo en la zona rural de Chañar y, durante su huida, arrojado los restos en distintos puntos del trayecto entre Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. Se realizaron rastrillajes en caminos rurales entre Colonia Yeruá, San Salvador y Federal, pero no se obtuvieron resultados concluyentes.

Otra línea plantea que los restos fueron abandonados a la intemperie y que animales salvajes podrían haberlos dispersado. Esta posibilidad explicaría la dificultad para localizarlos incluso con perros rastreadores, sumado a que las lluvias y el paso del tiempo habrían borrado rastros biológicos.

Una tercera hipótesis indica que Laurta podría haber continuado su viaje hacia Córdoba con parte del cuerpo aún en el vehículo, oculto en el baúl o bajo mantas. Tras incendiar el auto, habría dejado los restos en zonas cercanas al lugar del hallazgo. La Policía Científica de Córdoba realiza peritajes en el habitáculo para detectar material óseo o genético.

La teoría más extrema plantea que Laurta habría destruido las partes faltantes junto con el automóvil, utilizando combustible para eliminar toda evidencia. Esto justificaría tanto la ausencia de las prendas del remisero como la imposibilidad de hallar restos en los lugares rastrillados.

Cada una de estas líneas investigativas se complementa con estudios forenses, análisis de cenizas, peritajes de ADN y reconstrucción del recorrido criminal. El caso, que conmocionó a la región por su brutalidad y aparente nivel de planificación, sigue generando más preguntas que respuestas. La búsqueda de justicia continúa, mientras los investigadores intentan desentrañar uno de los episodios más oscuros de la historia reciente, publicó Ahora.

