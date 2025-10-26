En plena votación, hubo una detención en Colonia Elía

Un hombre de 66 años, que concurrió a emitir su voto en este domingo electoral, no regresó a su domicilio, ya que fue arrestado tras el deber cívico.

Estación Plus Crespo pudo confirmar que después que el acusado cumpliera con su obligación, una dotación de la Policía Federal -delegación Concepción del Uruguay- que se encontraba realizando tareas en las inmediaciones del establecimiento, procedió a detener al hombre.

Sobre el mismo, pesaba un pedido de captura, librado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 28 de Capital Federal, en el marco de actuaciones en trámite por el supuesto delito de Abuso Sexual.

El ciudadano buscado, quedó a disposición de la justicia.