En plena votación, hubo una detención en Colonia Elía

Paraná Campaña: Bomberos rescataron un auto que cayó al río ParanáPoliciales/Judiciales26 de octubre de 2025
“Fue un descuido de los propietarios, lo dejaron cerca de la orilla y el vehículo cedió”, manifestaron quienes participaron del rescate.
La aprehensión se produjo en la Escuela N° 28 "Hipólito Yrigoyen".Policiales/Judiciales26 de octubre de 2025Estación Plus Crespo
Un hombre de 66 años, que concurrió a emitir su voto en este domingo electoral, no regresó a su domicilio, ya que fue arrestado tras el deber cívico.
Estación Plus Crespo pudo confirmar que después que el acusado cumpliera con su obligación, una dotación de la Policía Federal -delegación Concepción del Uruguay- que se encontraba realizando tareas en las inmediaciones del establecimiento, procedió a detener al hombre.
Sobre el mismo, pesaba un pedido de captura, librado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 28 de Capital Federal, en el marco de actuaciones en trámite por el supuesto delito de Abuso Sexual.
El ciudadano buscado, quedó a disposición de la justicia.
Tras la intervención policial, los artículos de belleza pudieron ser restituidos al comercio damnificado.
En la tarde del viernes, hubo allanamientos y detuvieron a dos sospechosos.
En medio de una recorrida por la ruralidad del departamento La Paz, fueron blanco de disparos de arma de fuego.
El operativo busca georreferenciar el terreno para solicitar imágenes satelitales retroactivas que podrían revelar movimientos de tierra clave en la causa. El caso lleva 23 años de misterio.
La ex mandataria deberá afrontar el proceso judicial que empezará el 6 de noviembre.
El debut de la Boleta Única de Papel (BUP) marca un antes y un después en el sistema electoral argentino. El objetivo de este sistema es garantizar igualdad de condiciones para todas las fuerzas políticas y simplificar el proceso de votación.
La cúpula de la histórica sede del Gobierno de Entre Ríos fue sometida a una profunda restauración. Entre las obras, se colocó una nueva esfera metálica sobre el edificio, construida íntegramente por dos metalúrgicos de Crespo.
Está ubicado en la mano que ingresa la ciudad de Santa Fe. Si bien las multas son emitidas por la Agencia de Seguridad Vial, ya son varios los reclamos que llegan al Tribunal de Faltas municipal por la falta de señalización adecuada del radar.
La Asociación Civil Cámara de Eventos y Afines de Entre Ríos salió a pedir apoyo. Los servicios gastronómicos sostienen que los festejos se redujeron un 50% o 60% respecto a otros tiempos. Una tarjeta arranca hoy en los $60.000.
