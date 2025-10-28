Tragedia vial sobre ruta 11: acordaría cinco años de cárcel por las cuatro muertes que provocó
Se trata de Fabio Damián Ricle, acusado de homicidio culposo por un siniestro vial fatal en 2024 y recordado por protagonizar otro accidente en Año Nuevo la ruta 11 cerca de Diamante. El juez resolverá si acepta el acuerdo de juicio abreviado.Policiales/Judiciales28 de octubre de 2025
Fabio Damián Ricle acordaría en audiencia de juicio abreviado una pena de cinco años de cárcel, más diez años de inhabilitación para conducir, tras considerarse responsable de la tragedia vial sobre Ruta Provincial 11, registrada el 7 de abril de 2024, y que le costara la vida a Juan Ramos Luto, Alexis Ramos Luto, Víctor Parrone y Pablo Reynoso.
La presentación por el delito de Homicidio Culposo fue realizada este martes ante el juez Juan Malvasio por la fiscal Micaela Anabel Calgaro junto a los defensores Pedro Fontanetto y Germán Palomeque; y los querellantes Carlos Antico, Esteban Antico y Fritzler Gauerhoff.
De acuerdo a los datos a los que accedió Elonce, este miércoles se conocerá si el magistrado homologa o no el acuerdo en juicio abreviado presentado por las partes.
Sobre la tragedia vial sobre Ruta Provincial 11
El domingo 7 de abril de 2024, en horas de la noche, la noticia que conmocionó a la provincia fue el choque fatal en el que murieron cuatro personas. La colisión fatal fue en el kilómetro 52 de la Ruta 11, entre las localidades de Las Cuevas y Costa Grande. Lo protagonizaron un Volkswagen Gol y una camioneta Toyota Hilux, que chocaron de frente.
De acuerdo al reporte policial de entonces, en la colisión murieron Juan Ramos Luto, de 46 años; Alexis Ramos Luto, de 25 años, Víctor Parrone, de 43 años y Pablo Reynoso, de 33 años. Todos viajaban en el rodado de menor porte, es decir, el Volkswagen. Las personas que perdieron la vida habían estado en un campo autorizado realizando caza, y en el vehículo se encontraron un aire comprimido y una escopeta con la correspondiente autorización.
En tanto, al mando del Toyota iba Fabio Ricle, quien sufrió lesiones al quedar atrapado en el habitáculo. Tras varios minutos de trabajo, personal de bomberos logró sacarlo del interior del vehículo y fue trasladado al hospital San José, de Diamante; y más tarde fue derivado al Hospital San Martín, donde constataron que presentaba una fractura de fémur y contusiones producto del fuerte impacto.
En ese momento, la Jefatura Departamental de Diamante informó que “la Toyota iba con dirección a Victoria y el Volswagen Gol hacia Diamante, y los vehículos chocaron a unos 150 metros de una curva con doble línea amarilla con lo cual el impacto es frontal". Tras el siniestro, el fiscal dispuso la extracción de sangre y orina de Ricle y también ordenó su detención por el delito de homicidio culposo.
Protagonizó otro accidente en Año Nuevo
En tanto, el 1º de enero de 2025, Ricle protagonizó otro choque y vuelco en la Ruta 11, a la altura de Costa Grande, departamento Diamante. Cuatro personas -incluído Ricle- resultaron heridas.
El choque fue entre una camioneta Toyota Hilux, conducida por Ricle, y un auto Fiat Uno. El impacto provocó que la camioneta volcara, mientras que el Fiat Uno quedó destrozado. Entre los heridos se encuentran tres santafesinos: José Bazán, de San Lorenzo; Mónica Albornoz, de Puerto San Martín y Juan De Las Mercedes González, de Diamante; y Ricle, conductor de la pick-up.
Lo cierto es que nueve meses antes, el conductor había protagonizado un impactante choque frontal en la misma ruta y que tuvo un resultado funesto: cuatro personas mayores de edad murieron. Por ese siniestro, Ricle fue detenido y posteriormente imputado por homicidio culposo. Entre otras medidas, la justicia le prohibió conducir mientras se tramitara la causa en su contra. Sin embargo, el hombre no cumplió con la orden judicial.
Así quedó demostrado cuando entre la nómina de heridos por el choque volvió a aparecer su nombre. De acuerdo a los informes policiales, el auto se dirigía hacia Paraná y la camioneta del conductor imputado lo hacía en el mismo sentido. Por causas que se tratan de establecer, la camioneta embistió a alta velocidad desde atrás al auto, causando el despiste y vuelco.
En el día previo al día del juicio, Adriana Parrone, viuda de Juan Ramos Luto y madre de Alexis, víctimas del choque fatal de 2024, expresó: “Llegó el día que tanto espero y solo quiero que pagues lo que hiciste, porque como mamá estoy muerta en vida: me arrebataste mi hijo y dejaste una criatura de solo dos añitos que no pudo disfrutar de su padre, dejaste mis hijos sin su padre. Solo pido justicia por mi hijo y mi esposo, Víctor y Pablo, y que Dios también te haga pagar. ¡Asesino, borracho! destrozaste la vida a nuestras familias”.
