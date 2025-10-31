“¡Qué hacés Roger!”, el efusivo saludo de Milei a Frigerio en la reunión con los gobernadores

Milei plantea 3 Reformas clave y Presupuesto frente a GobernadoresNacionales31 de octubre de 2025
El encuentro duró dos horas y media y se realizó en el Salón Eva Perón del primer piso de la Rosada.
El Gobierno nacional compartió un video en el que el Presidente, Javier Milei, saluda a todos los gobernadores presentes, con apretones de manos. El gobernador con el que se mostró más efusivo, fue con Rogelio Frigerio y se lo escucha decir: “¡Qué hacés Roger!”.Nacionales31 de octubre de 2025
El presidente Javier Milei, se reunió este jueves en la Casa Rosada, con 20 gobernadores para consensuar las reformas que busca implementar en la segunda mitad de su mandato, entre ellas, la impositiva y laboral.
El dato que surgió por la tarde, lo dio un video difundido por fuentes oficiales del Gobierno Nacional. En las imágenes, se puede ver al presidente saludando a todos los miembros de la extensa mesa, uno por uno.
En el video que muestra al presidente saludando a todos los presentes de manera discreta y con apretones de manos, pero llamó la atención el saludo más efusivo que tuvo con el Gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Antes de abrazarlo y darle tres palmadas en la espalda a Frigerio, el Presidente le dice: “¡Qué hacés Roger!”, en alusión al nombre de pila del mandatario entrerriano.
El efusivo saludo con Frigerio llamó la atención porque con los demás mandatarios, Milei se mostró a gusto, pero discreto y formal. Tras el abrazo y las palmadas con Frigerio, Milei también se fundió en un afectuoso abrazo con el ministro Luis Petri y con su asesor, Santiago Caputo.
El encuentro con los gobernadores, se realizó en el Salón Eva Perón del primer piso de la sede gubernamental, y acompañaron a Javier Milei, 18 gobernadores y dos vicegobernadoras (Hebe Casado, de Mendoza, y Gloria Ruiz, de Neuquén), además del Gabinete presidencial.
Asistieron la mayoría de los mandatarios dialoguistas debido a que Milei dejó fuera de la convocatoria a otros cuatro, entre ellos el bonaerense Axel Kicillof.
Completaron la lista de ausentes los mandatarios Gustavo Melella, de Tierra del Fuego; Gildo Insfrán, de Formosa, y Ricardo Quintela, de La Rioja, publicó Elonce.
