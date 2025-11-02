Plus en Vivo

Un adulto mayor sufrió quemaduras durante un incendio en Libertador San Martín

Bomberos Zapadores peritaron la escena, aunque se presume que fue accidental.

En la tarde de este domingo, la policía de Libertador San Martín y los bomberos voluntarios de esa ciudad, acudieron hasta una vivienda ubicada en calle Castelli, por un foco ígneo en el interior.

Al llegar con premura, pudieron establecer que las llamas estaban afectando el espacio que funciona como quincho en la propiedad, por lo que también se convocó una dotación de Diamante en refuerzo.

Se hizo saber a Estación Plus Crespo que el fuego que sobresalía de la edificación fue controlado. Estiman que podría haber sido accidental. Con la sofocación impidieron que se propagara al resto de las viviendas linderas.

El dueño, un hombre de 78 años, debió recibir atención médica por algunas quemaduras leves en sus manos. 

Desde el Ministerio Público Fiscal de Diamante se dispuso la intervención pericial de la División Bomberos Zapadores de la Policía de Entre Ríos, quienes deberán determinar las causas del siniestro.

