Un adulto mayor sufrió quemaduras durante un incendio en Libertador San Martín

Un festejo familiar terminó en asesinato en LarroquePoliciales/Judiciales02 de noviembre de 2025
Un partícipe fue expulsado, pero regresó armado y disparó contra los presentes, provocando la muerte de un hombre de 63 años.
Bomberos Zapadores peritaron la escena, aunque se presume que fue accidental.Policiales/Judiciales02 de noviembre de 2025Estación Plus Crespo
En la tarde de este domingo, la policía de Libertador San Martín y los bomberos voluntarios de esa ciudad, acudieron hasta una vivienda ubicada en calle Castelli, por un foco ígneo en el interior.
Al llegar con premura, pudieron establecer que las llamas estaban afectando el espacio que funciona como quincho en la propiedad, por lo que también se convocó una dotación de Diamante en refuerzo.
Se hizo saber a Estación Plus Crespo que el fuego que sobresalía de la edificación fue controlado. Estiman que podría haber sido accidental. Con la sofocación impidieron que se propagara al resto de las viviendas linderas.
El dueño, un hombre de 78 años, debió recibir atención médica por algunas quemaduras leves en sus manos.
Desde el Ministerio Público Fiscal de Diamante se dispuso la intervención pericial de la División Bomberos Zapadores de la Policía de Entre Ríos, quienes deberán determinar las causas del siniestro.
Operativos y averiguaciones llevaron hasta los acusados, por la faltante de medio centenar de ladrillos.
Un hombre y una mujer de la vecina provincia, quedaron a disposición de la justicia entrerriana. Hubo secuestros que los comprometen.
La gresca se produjo en General Ramírez, siendo todos los partícipes conocidos entre sí e incluso alguno con vínculo familiar. La policía disuadió el problema.
Personal municipal y la Policía, desalojaron el predio donde se estaba desarrollando un bailable temático.
El siniestro fue protagonizado por dos automóviles, que impactaron de manera frontal.
Ocurrió en Barrio San Lorenzo. El pequeño se desplazaba en moto junto a su mamá.
Más de 600 personas participaron del maratón. Entre los crespenses mejores ubicados estuvieron Solange Tropini y Walter Jacob. Aquí los podios completos.
Una decoración que hacía referencia a un asesinato, molestó a un grupo de clientes y no tardó en viralizarse. La imagen, vinculada a Halloween, fue considerada inapropiada.
