Allanamientos por sustracción en un gimnasio de Diamante

Personal de la División Investigaciones junto al Ministerio Público Fiscal de Diamante, desarrollaron tareas de pesquisa, ante la denuncia radicada por el propietario de un local dedicado al entrenamiento físico. El damnificado dió cuenta que durante horas de la noche y estando el negocio cerrado al público, se produjo la faltante de una suma de dinero.

Tras las averiguaciones del caso, uniformados pudieron reunir indicios, que fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía, para que tramite ante el Juzgado de Garantías una orden de allanamiento y requisa, que se emitió inmediatamente.

Se confirmó a Estación Plus Crespo que uniformados se desplegaron en un predio con viviendas, ubicado en calle Sara Romero. En ese contexto, procedieron al secuestro de elementos de interés para la causa, y también la individualización de personas mayores de edad, residentes en el lugar, quienes quedaron sujetas al proceso penal.