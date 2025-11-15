Plus en Vivo

Allanamientos por sustracción en un gimnasio de Diamante

El ilícito se produjo en horas de la noche, cuando estaba cerrado al público. Se hicieron procedimientos por la faltante de una suma de dinero.

Policiales/Judiciales15 de noviembre de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
WhatsApp Image 2025-11-15 at 09.46.24

Personal de la División Investigaciones junto al Ministerio Público Fiscal de Diamante, desarrollaron tareas de pesquisa, ante la denuncia radicada por el propietario de un local dedicado al entrenamiento físico. El damnificado dió cuenta que durante horas de la noche y estando el negocio cerrado al público, se produjo la faltante de una suma de dinero.

Tras las averiguaciones del caso, uniformados pudieron reunir indicios, que fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía, para que tramite ante el Juzgado de Garantías una orden de allanamiento y requisa, que se emitió inmediatamente.

Se confirmó a Estación Plus Crespo que uniformados se desplegaron en un predio con viviendas, ubicado en calle Sara Romero. En ese contexto, procedieron al secuestro de elementos de interés para la causa, y también la individualización de personas mayores de edad, residentes en el lugar, quienes quedaron sujetas al proceso penal.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo