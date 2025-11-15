Buscan a un adolescente ausente de su entorno desde el miércoles

Allanamientos por sustracción en un gimnasio de Diamante
El ilícito se produjo en horas de la noche, cuando estaba cerrado al público. Se hicieron procedimientos por la faltante de una suma de dinero.
Tiene 16 años. Su madre formalizó el pedido de localización y la Fiscalía autorizó una búsqueda pública en toda la provincia.
Comisaría Basavilbaso -departamento Uruguay-, está abocada a dar con el paradero de Benjamín Daniel Ramírez Ventos, de 16 años de edad.
Se hizo saber a Estación Plus Crespo que se habría ausentado de su hogar el miércoles 12 de noviembre, a las 21:00. Este sábado, su madre de 41 años, denunció la ausencia y desconocimiento de su paradero.
Cabe señalar que al momento de ausentarse, vestía pantalón deportivo color negro, un remera básica negra, zapatillas negras marca Jaguar, un campera tipo canguro color verde, un rosario plástico color blanco y un mochila color negra con detalles en amarillo.
Como características físicas: mide 1,80 metros aproximadamente, es de complexión física delgada, tiene tez trigueña, ojos color café, cabellos color castaño, como seña particular tiene una cicatriz por quemadura en la nuca y parte alta de la espalda.
Cualquier información que pueda ayudar a la investigación, se podrá aportar en la dependencia policial más cercana y/o a los siguientes teléfonos:
Ni bien recibida la denuncia, la policía se abocó a la búsqueda por la ciudad. ¿Qué pasó con el autor?
El sujeto fue atrapado sobre un cruce peatonal del arroyo junto a dos tachos cargados de aceite en un autoelevador.
Una joven de 23 años fue arrestada luego de agredir con un arma blanca a una madre y su hija en Paraná. Ambas permanecen internadas con lesiones de consideración. "Ambas familias habían tenido un altercado por la presunta sustracción de una gallina"
Actualmente se están ejecutando las fundaciones, sobre el terreno cedido por el municipio. La inversión del Superior Tribunal de Justicia supera los 262 millones de pesos.
La policía identificó dos ingresos nocturnos al local y logró recuperar las dos motocicletas 0KM sustraídas. Una de ellas, estaba en poder de un menor y la segunda fue hallada abandonada en la zona norte de Paraná.
Menos de la mitad de los niños recibieron las dosis obligatorias. Esto implicó una serie de retrocesos en el control de enfermedades.
En el mediodía de este viernes, Hernán Miño tomó formalmente la conducción del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales de Crespo (SUOYEM), tras la reciente asamblea de renovación de comisión.
El SMN emitió un alerta por lluvias y tormentas fuertes para la noche del sábado en el oeste de la provincia, con posibles granizo y ráfagas de hasta 90 km/h.
Durante controles aleatorios en procura de una mejor convivencia, se detectaron irregularidades en 5 motovehículos, que no superaron el operativo policial.