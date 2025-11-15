Plus en Vivo

Buscan a un adolescente ausente de su entorno desde el miércoles

Tiene 16 años. Su madre formalizó el pedido de localización y la Fiscalía autorizó una búsqueda pública en toda la provincia.

Comisaría Basavilbaso -departamento Uruguay-, está abocada a dar con el paradero de Benjamín Daniel Ramírez Ventos, de 16 años de edad.

Se hizo saber a Estación Plus Crespo que se habría ausentado de su hogar el miércoles 12 de noviembre, a las 21:00. Este sábado, su madre de 41 años, denunció la ausencia y desconocimiento de su paradero.

Cabe señalar que al momento de ausentarse, vestía pantalón deportivo color negro, un remera básica negra, zapatillas negras marca Jaguar, un campera tipo canguro color verde, un rosario plástico color blanco y un mochila color negra con detalles en amarillo.

Como características físicas: mide 1,80 metros aproximadamente, es de complexión física delgada, tiene tez trigueña, ojos color café, cabellos color castaño, como seña particular tiene una cicatriz por quemadura en la nuca y parte alta de la espalda.

Cualquier información que pueda ayudar a la investigación, se podrá aportar en la dependencia policial más cercana y/o a los siguientes teléfonos:

  • Jefatura Departamental Uruguay: 03442-425508
  • Comisaria Basavilbaso: 3442 647814
  • Comando Radioeléctrico: 03442-422222
  • Gratuito “101” de cualquier ciudad entrerriana.

