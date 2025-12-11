La Cámara de Senadores sancionó el proyecto de Presupuesto 2026

Controles de velocidad: así están dispuestos los radares en las rutas de Entre RíosEntre Ríos11 de diciembre de 2025
En estos lugares están los 16 radares o medidores de velocidad diseminados en la provincia.
En la sesión que tuvo lugar este jueves, el Senado dio sanción definitiva al proyecto de presupuesto 2026. El bloque justicialista acompañó el proyecto en general, pero algunos de sus integrantes marcaron diferencias en particular.Entre Ríos11 de diciembre de 2025
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Gustavo Vergara, fue el encargado de argumentar a favor de la iniciativa. En primer lugar, destacó la estabilidad que alcanzaron los índices macroeconómicos: el orden fiscal, monetario y cambiario y sostuvo que “los ajustes que realizó el Gobierno nacional fueron los correctos”.
Luego di cuenta de los “condicionantes” que tiene el presupuesto provincial, fruto de decisiones que se han tomado en otras gestiones y que implican grandes gastos presupuestarios.
Luego tomó la palabra el senador Víctor Sanzberro (PJ), quien cuestionó la decisión del Gobierno provincial de desfinanciar a las provincias y sostuvo que los montos destinados a obras públicas son menores a los que anunció el gobernador Rogelio Frigerio.
“Este presupuesto tiene licuadora, ajuste y endeudamiento. Y, además, un superávit dibujado”, enfatizó luego.
Tras cuestionar que el oficialismo no permitió “cambiar ni una coma” del proyecto, sostuvo que “si los márgenes presupuestarios son estrechos el desafío de la política es definir rumbos y, en este sentido, pidió cuidar a los laburantes”.
“Nos preocupa esta dependencia creciente del endeudamiento, que no aparezca un plan de crecimiento y que el proyecto del gobierno sea sobrevivir”, afirmó.
“Por conducta democrática” anunció que su bloque votará de manera afirmativa, aunque planteó consideraciones en particular.
Uno de los artículos que no acompaño fue el 6º, que faculta al Poder Ejecutivo a concretar operaciones de crédito de 300 millones de dólares.
Enseguida tomó la palabra Rubén Dal Molín (JxER) y sostuvo que el déficit de la Caja de Jubilaciones “tiene un peso significativo en las cuentas públicas” y adelantó que a la brevedad se viene un debate en torno la necesidad de revertir esta situación.
Luego resaltó que el proyecto de presupuesto “es una norma sensata ajustada a las proyecciones macroeconómicas”.
La senadora Patricia Díaz (PJ) no se hizo presente en la sesión.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) resolvió instrumentar un paro de 24 horas en toda la administración pública provincial y municipal. La medida de acción directa tendrá lugar este jueves 11 de diciembre en reclamo por diversas reivindicaciones salariales, laborales y previsionales.
“Creemos que es el camino por el que tiene que ir el Gobierno hasta llegar a cero”, manifestó el vicepresidente de la Entidad agrícola, Luciano Challio.
Con la nueva normativa que ya rigen en la provincia, comercios y prestadores deberán discriminar el impacto impositivo en cada ticket.
La triste noticia fue comunicada este martes en redes sociales por sus hermanos, también destacados locutores y periodistas. Rinaldi desarrollaba su profesión en medios de EE.UU, donde estaba radicado desde hace 25 años.
El gobierno decretó las fechas de asueto y receso, en las que no habrá actividad administrativa. El detalle
En la tarde de este martes, la policía llevó adelante la requisa vehicular de la unidad embistente, encontrando gran cantidad de fármacos. Los resultados.
Los cambios incluyen el paso de doble mano a mano única de circulación en tramos de calles Rivadavia y de Alem. Ya comenzó la colocación de cartelería indicatoria.
El propietario vió al sospechoso y pidió inmediata ayuda a la policía, que dió con el delincuente.
Había salido hace unos meses de prisión carcelaria. La División Investigaciones e Inteligencia Criminal logró sorprenderlo y capturarlo, con evidencias que potencialmente lo comprometen.
Un solo jugador acertó los seis números de la modalidad “La Segunda” del sorteo del Lotería de Santa Fe y resultó ganador de un premio superior a los $ 4.150 millones. Los números.