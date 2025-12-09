Plus en Vivo

Falleció el locutor entrerriano Sergio Rinaldi

La triste noticia fue comunicada este martes en redes sociales por sus hermanos, también destacados locutores y periodistas. Rinaldi desarrollaba su profesión en medios de EE.UU, donde estaba radicado desde hace 25 años.

Entre Ríos09 de diciembre de 2025
rinaldi-6

Falleció este martes el locutor entrerriano Sergio Rinaldi. Era hermano de los también locutores y periodistas Santiago Miguel Rinaldi y Alicia Rinaldi. Se supo que murió en Estados Unidos, donde estaba radicado hacía más de dos décadas, a causa de una enfermedad autoinmune.

La triste nueva la dio a conocer su hermana Susana Rinaldi en redes sociales. “Aviso por este único medio y silencio mi celular. Hoy se fue mi hermoso Sergio en NY donde vivía hace más de 20 años», contó. «Desde este año tenía una enfermedad autoinmune que se agravó considerablemente. Un hermano siempre presente aun en la distancia, con sus mellizas siempre jugando y divirtiendo”, describió.

A comienzos de enero de 2015, Cristian Bello lo entrevistó en televisión vía Skype y entonces contó que hacía casi 20 años había salido de Argentina en busca de otros horizontes. Primero estuvo en Centroamérica, después en México, más tarde recaló en Miami, Estados Unidos, para finalmente afincarse en Nueva York.

Allí condujo “Qué tal América”, por Azteca Televisión Network.

En aquella entrevista contó que había llegado a Estados Unidos alrededor del año 2000, “con la suerte de entrar a un país que estaba muy abierto a la inmigración latina, y a las necesidades profesionales. Desde entonces, estuvo en Miami, luego en otras ciudades, pero definitivamente desde 13 años en New York”.

Aquí se desempeñó como locutor en LT14 y también en Canal 13 Santa Fe de la Vera Cruz, antes de ser de la cadena Telefé.

