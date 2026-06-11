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OSER recordó que no está autorizado el cobro de plus a sus afiliados

La Obra Social de Entre Ríos (OSER) recordó que no está autorizado el cobro de aranceles compensatorios o plus a sus afiliados por prestaciones incluidas en la cobertura. 
Entre Ríos11 de junio de 2026


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OSER

Además, informó que quienes atraviesen una situación de este tipo pueden realizar la denuncia a través de los canales oficiales para que se adopten las medidas correspondientes.

Ante las recientes manifestaciones públicas realizadas por el Círculo Médico de Paraná respecto de la posibilidad de implementar aranceles compensatorios a afiliados de OSER, la obra social provincial reiteró que esa práctica no se encuentra autorizada.

Desde la entidad señalaron que las prestaciones contempladas dentro de la cobertura deben brindarse en las condiciones establecidas por los convenios vigentes, sin trasladar costos adicionales a los afiliados.

En ese sentido, remarcaron que cualquier intento de cobro de plus o arancel complementario por parte de prestadores constituye una situación irregular que debe ser informada por los usuarios.

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