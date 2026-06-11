Prevención del suicidio: invitan a la comunidad de Crespo a participar del encuentro "Conectando orillas, salvando vidas"

Referentes de Uruguay llegarán a Crespo para compartir experiencias y herramientas en torno a la prevención del suicidio. La actividad será abierta a toda la comunidad, incluirá la presentación de un libro sobre el manejo de las emociones y la entrega de certificados de participación.

La Asociación por una Nueva Familia (APUNF) invitó a la comunidad de Crespo a participar del Encuentro Internacional de Prevención del Suicidio "Conectando orillas, salvando vidas", una propuesta que reunirá a profesionales y referentes de Argentina y Uruguay con el objetivo de generar espacios de reflexión, escucha e intercambio sobre una problemática que atraviesa a toda la sociedad.

La presidenta de APUNF, Olga Huber, explicó a Estación Plus Crespo que la iniciativa surge como devolución de la visita que integrantes de la institución realizaron tiempo atrás a San José de Mayo, en la República Oriental del Uruguay.

"Tenemos la devolución de la visita de esta gente de San José de Mayo, en República Oriental de Uruguay, que van a realizar actividades en Crespo y Paraná", señaló.

En ese marco, detalló que el viernes 12 por la mañana la delegación será recibida por el intendente Marcelo Cerutti junto al área de Salud Mental del municipio, mientras que por la tarde se desarrollará la actividad central en el Auditorio Municipal "Eva Perón", ubicado en San Martín 1327.

El encuentro comenzará a las 17:00 y estará abierto al público en general, sin necesidad de inscripción previa. No obstante, quienes asistan podrán registrar sus datos al ingreso para recibir un certificado de asistencia o participación.

"Más que una charla académica, queremos que sea un espacio de debate, para que la gente pueda preguntar y sacarse las dudas con los profesionales presentes", expresó Huber.

La dirigente explicó además el significado del lema elegido para la jornada. "'Conectando orillas, salvando vidas' hace alusión al lazo que estamos manteniendo con otras instituciones, pensando que esta es una problemática que no conoce límites. Intercambiar experiencias permite buscar nuevos resultados", afirmó.

En ese sentido, remarcó la importancia del compromiso comunitario frente a situaciones de sufrimiento emocional. "Conciencia de la situación hemos ido teniendo todos, pero tenemos que involucrarnos y no tomarlo como algo común. Muchas veces el simple hecho de que haya una persona que nos pueda escuchar ayuda cuando alguien está atravesando un estado depresivo o de soledad. Los tiempos han evolucionado tan rápido que se ha ido perdiendo el contacto con nuestros pares y el decir: 'acá estoy, te escucho, podés contar conmigo'", reflexionó.

La jornada también incluirá la presentación del libro "Antes de reaccionar", del filósofo uruguayo Guillermo Caracciolo, una obra centrada en el manejo de las emociones ante las adversidades cotidianas.

"Lo he leído porque cuando estuvimos en Uruguay nos regalaron un ejemplar. Más que nada aborda cómo reacciona uno ante ciertas situaciones de la vida y cómo manejar las emociones frente a las adversidades", comentó Huber a Estación Plus Crespo.

Desde Uruguay llegarán especialmente para participar del encuentro Nicolás Betancur, Edgardo Lopardo, el filósofo Guillermo Caracciolo y el psicólogo Jorge Cabrera, quienes compartirán sus experiencias y conocimientos con los asistentes.

El evento es organizado por APUNF, la Asociación Civil Paradar y Fundación Montes, y busca fortalecer redes de acompañamiento y prevención a través del diálogo, la escucha activa y el trabajo conjunto entre instituciones de ambos países.