Multaron con $3,6 millones a un entrerriano por quemar hectáreas de bosque sin permiso

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La Secretaría de Ambiente de Entre Ríos aplicó una multa de $3.662.710 a un productor de Concepción del Uruguay por una quema no autorizada de bosque nativo detectada en un campo del departamento Uruguay. La sanción fue oficializada mediante una resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial provincial.

Según consta en el expediente, personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego detectó el 13 de agosto de 2025 una quema de aproximadamente siete hectáreas en un campo ubicado en el departamento Uruguay. Durante la inspección se constató la presencia de restos de espinillo y chilca quemados, especies consideradas parte del bosque nativo. También se dejó constancia de que Bomberos Voluntarios de Colonia Elía habían intervenido en el lugar para controlar el fuego.

La investigación permitió identificar que el inmueble donde ocurrió el incendio pertenece a Luis Comte, domiciliado en Concepción del Uruguay. Tras ser notificado, el propietario presentó un descargo en el que negó haber realizado la quema y sostuvo que el campo era ocupado por una empresa arrendataria al momento del hecho. Sin embargo, la Secretaría de Ambiente concluyó que correspondía atribuir la responsabilidad al titular registral del establecimiento.

Para determinar el monto de la multa, el organismo evaluó distintos factores, entre ellos los riesgos generados, los daños ambientales y la superficie afectada. En este caso se consideró especialmente grave el impacto sobre bosque nativo, por lo que la sanción superó los 3,6 millones de pesos.

La resolución recuerda que la legislación provincial y nacional prohíbe realizar quemas rurales o forestales sin autorización previa de la autoridad ambiental competente. Además, establece que el infractor deberá abonar la multa dentro de los diez días de ser notificado, aunque podrá solicitar un plan de pagos previsto por la normativa vigente.