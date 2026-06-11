El IAPV y el municipio de Seguí trabajan para ampliar el alcance de las políticas habitacionales

Al respecto, Schönhals señaló que "el gobernador Rogelio Frigerio nos pide estar en permanente contacto con los gobiernos locales, y eso es lo que venimos haciendo: trabajando junto a cada municipio para atender sus demandas y encontrar soluciones concretas a uno de los principales desafíos que tenemos, que es la demanda habitacional".

El funcionario indicó que "las 39 viviendas que la provincia construye en Seguí, en el marco del programa provincial Ahora Tu Hogar, cuentan con un avance del 30 por ciento".

Además, destacó que se creó un nuevo procedimiento para la adjudicación y venta de viviendas, más justo y transparente, orientado a que los ahorros genuinos de los particulares tengan como destino la primera vivienda, contribuyendo a un sistema solidario que permita que más entrerrianos accedan a una solución habitacional.

Por su parte, el intendente, Edgardo Müller, destacó el trabajo conjunto que llevan adelante el IAPV y el municipio en el marco de la línea de créditos destinada a gobiernos locales para financiar proyectos orientados a mejorar las condiciones de vida de grupos familiares en situación de vulnerabilidad social que residen en espacios que no reúnen los requisitos básicos de habitabilidad.

Por último, Müller valoró el acompañamiento permanente del organismo provincial y señaló que el trabajo articulado permite brindar respuestas concretas a las necesidades de los vecinos, fortaleciendo las políticas públicas destinadas a garantizar el acceso a una vivienda digna y mejorar la calidad de vida de la comunidad.

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