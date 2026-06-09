A un año de la creación de Oser: afiliados denuncian deterioro en la atención

Al cumplirse el primer aniversario de la disolución del Iosper y la puesta en marcha de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), la Asamblea de Afiliados en Defensa de Iosper emitió un duro balance sobre la gestión actual. Bajo la consigna de que la realidad "dista mucho de la versión oficial", los trabajadores denuncian que las mejoras prometidas por el Poder Ejecutivo se transformaron en una "crisis prestacional sin precedentes".

Un cambio de modelo bajo la lupa El 6 de junio de 2025 marcó el inicio de OSER, bajo la promesa de una gestión "superior" y eficiente que resolvería los problemas estructurales previos. Sin embargo, a doce meses de aquella transición, los afiliados señalan que el sistema enfrenta una "realidad marcada por la desazón", caracterizada por demoras injustificadas, rechazos de prestaciones y una burocracia que obstaculiza el acceso básico a la salud. Desde la Asamblea recalcan que la obra social no es salud pública, sino un sistema financiado directamente por los aportes y contribuciones de los trabajadores estatales, lo que definen como su "salario diferido". En este sentido, cuestionan que el control de la caja por parte del Ejecutivo haya derivado en una degradación del servicio.