La Municipalidad de Gualeguaychú destruyó más de 220 caños de escape ilegales

El gobierno de Gualeguaychú realizó este miércoles un operativo sobre la Avenida Parque Cándido Irazusta, donde fueron destruidos más de 220 caños de escape ilegales que habían sido secuestrados en distintos controles de tránsito.

La actividad se llevó adelante con maquinaria pesada, que aplastó los elementos dispuestos sobre la calzada. Del procedimiento participaron el intendente Mauricio Davico y el subsecretario de la Agencia de Seguridad, Esteban Izaguirre.

“El respeto no se negocia”, expresó Davico durante el operativo. El intendente señaló que los escapes destruidos se encontraban fuera de la normativa vigente y agregó: “y hoy los convertimos en chatarra”. En ese marco, también indicó: “No hay que molestar. Esto molesta a los vecinos”.

En relación al procedimiento, Davico reiteró: “aplastados e inutilizados, ahora son chatarra”. Los más de 220 escapes libres y modificados destruidos frente al Mercado del Munilla forman parte de lo establecido en el artículo 7° de la Ordenanza Municipal 12509/2021.

Según se informó, los elementos habían sido retenidos en distintos operativos de control vehicular. En esta oportunidad, fueron colocados en una hilera sobre la calzada y posteriormente destruidos mediante una aplanadora con rodillo compactador, operada por personal municipal.

El procedimiento de retención se inicia cuando los agentes de tránsito detectan que el escape no está homologado o no corresponde al modelo y año de fabricación del vehículo. Luego, interviene el Juzgado de Faltas, que determina las medidas a seguir.

Para recuperar el vehículo retenido, el propietario debe reinstalar el escape original, acreditar el cambio y cumplir con las disposiciones correspondientes.

Los caños de escape retenidos quedan a disposición del Departamento Ejecutivo Municipal hasta que se dispone su destrucción, de acuerdo a lo establecido por la normativa vigente.

La Ordenanza 12509/2021 prohíbe la circulación de vehículos con escapes libres, modificados o no homologados, así como cualquier dispositivo que genere ruidos que superen los límites permitidos.

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