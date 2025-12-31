Cristina Kirchner pasa fin de año internada y crece la inquietud por su salud

La Justicia investiga el destino de USD 40 millones de premios del MundialNacionales31 de diciembre de 2025
Surge la duda si los jugadores cobraron a “tipo oficial” y alguien se quedó con la diferencia de la brecha.
Fue operada por un cuadro de apendicitis con peritonitis localizada el 20 de diciembre pasado.Nacionales31 de diciembre de 2025
La expresidenta Cristina Kirchner pasará la noche de Año Nuevo internada en el Sanatorio Otamendi, donde fue ingresada de urgencia e intervenida quirúrgicamente el 20 de diciembre pasado por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada.
Transcurridos 11 días desde su hospitalización, crece la inquietud por la “lenta recuperación”, según informó el último parte médico que difundió la institución médica el lunes pasado.
“Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continua su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. La paciente presenta una lenta recuperación del ileo posoperatorio. Se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso", indicó el comunicado que lleva la firma de la directora médica del Sanatorio Otamendi, Marisa Lafranconi.
El ileo postoperatorio es una parálisis temporal del intestino que ocurre después de una cirugía donde el tránsito gastrointestinal se frena a raíz del estrés quirúrgico.
Cristina Kirchner se encuentra alojada en una habitación individual, donde pasó la Nochebuena y la Navidad.
La ausencia de actividad conocida de parte de la exmandataria genera preocupación en su entorno y en la militancia, que esperan que prontamente la líder del kirchnerismo dé señales de mejoría.
La internación por las complicaciones médicas que derivaron en la cirugía se produjo en el medio de la condena de prisión que cumple en formato domiciliario en el marco de la causa por direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz durante su mandato presidencial.
Las compras afuera triplican a las realizadas en los ‘90 y provocan un desafío para la industria.
Los datos son difundidos por el INDEC. En noviembre cayó 0,3% mensual y 7,3% interanual.
Por los incrementos de precios, la venta de combustibles al público nuevamente mostró en noviembre de 2025 una caída interanual, del 6,5%.
Lo anunció el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y reveló que incluye reducción de estructuras y aclaró que no se eliminarán prestaciones.
Los datos surgen del último informe del Banco Central. También sube fuerte el uso de billeteras virtuales.
Mientras se ahonda en la investigación del choque en Ruta 32, donde fallecieron dos motociclistas, la Justicia prorrogó hasta el 28 de febrero la prisión preventiva del sobreviviente.
La policía acudió hasta Barrio Pancho Ramírez, ante el llamado de la víctima. El hombre terminó en Alcaidía de Tribunales de Paraná.
Más de 500 kilos de vísceras de vacunos quedaron esparcidos sobre la calzada durante la noche del lunes, lo que motivó un operativo conjunto de bomberos voluntarios, Policía, Guardia Urbana y personal municipal para limpiar la ruta y garantizar la seguridad vial.
El Ejecutivo Municipal solicitó se genere la nómina de tres profesionales para ocupar el cargo. Se pospuso el sometimiento a votación.