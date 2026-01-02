Temporal trágico en Córdoba: murió un trabajador del peaje al desprenderse una cabina

Una mujer cayó de un techo y sufrió una grave lesión
El tremendo episodio ocurrió en Nogoyá y la afectada debió ser trasladada hasta el Hospital San Martín de Paraná.
El incidente se produjo en la Ruta 9, a la altura de Juárez Celman.
Un trabajador de peaje murió este jueves cuando fue alcanzado por una cabina que se desprendió en medio de un intenso temporal de lluvia y viento que se desató a la altura de Estación Juárez Celman, en el departamento Colón de esta provincia.
El hombre, de 61 años, dejó su puesto -ubicado sobre la Ruta Nacional 9 Norte- mientras se desarrollaba la tormenta y en ese momento varias de las cabinas volcaron por la acción del viento y una de las mismas lo golpeó violentamente, causándole la muerte.
La víctima, identificada como Jorge Giannineto, era empleado de la empresa Caminos de las Sierras, que interrumpió parcialmente el tránsito sobre ese sector luego del trágico episodio. El caso, en tanto, quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción de feria.
En tanto, una mujer resultó con heridas de diversa consideración y fue trasladada al Hospital Vélez Sarsfield, aunque se encuentra fuera de peligro.
En una jornada agobiante en la ciudad de Córdoba y sus alrededores, con una temperatura que llegó a los 38 grados, el clima cambió notoriamente poco después de la 16 y se originó una fuerte tormenta, en algunos casos con caída de granizo y anegamiento de calles.
AgenciaNA
Sucedió en la zona del Parque Urquiza. El individuo se enfrentó con la Policía, que logró reducirlo luego de momentos de mucha tensión.
Desde la Policía confirmaron el fallecimiento del hombre de 30 años apuñalado por un menor que está detenido.
El hecho ocurrió en los primeros minutos de este 1º de enero. La tradicional caravana y los festejos posteriores fueron suspendidos.
El 24 de febrero será el primer día, de las ocho audiencias del juicio oral y público contra el productor agropecuario acusado de jefe narco, Leonardo Airaldi, y otras 13 personas.
El hecho ocurrió este miércoles, cuando una joven fue encontrada desnuda y en estado de ebriedad en la intersección de Boulevard Racedo y calle Perón, de Paraná. Fue asistida por un grupo de chicas y trasladada al hospital San Martín.
Ante el aumento del consumo en los meses de altas temperaturas, la Municipalidad de Crespo recordó una serie de medidas simples y cotidianas para promover el uso responsable del agua potable y evitar el derroche.
Se elimina para todo usuario, la posibilidad de pago con dinero en efectivo. Regirá en todas las estaciones de peaje de las rutas concesionadas.
