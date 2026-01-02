Plus en Vivo

Temporal trágico en Córdoba: murió un trabajador del peaje al desprenderse una cabina

El incidente se produjo en la Ruta 9, a la altura de Juárez Celman.

Policiales/Judiciales02 de enero de 2026
Un trabajador de peaje murió este jueves cuando fue alcanzado por una cabina que se desprendió en medio de un intenso temporal de lluvia y viento que se desató a la altura de Estación Juárez Celman, en el departamento Colón de esta provincia.

El hombre, de 61 años, dejó su puesto -ubicado sobre la Ruta Nacional 9 Norte- mientras se desarrollaba la tormenta y en ese momento varias de las cabinas volcaron por la acción del viento y una de las mismas lo golpeó violentamente, causándole la muerte.

La víctima, identificada como Jorge Giannineto, era empleado de la empresa Caminos de las Sierras, que interrumpió parcialmente el tránsito sobre ese sector luego del trágico episodio. El caso, en tanto, quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción de feria.

En tanto, una mujer resultó con heridas de diversa consideración y fue trasladada al Hospital Vélez Sarsfield, aunque se encuentra fuera de peligro.P__

En una jornada agobiante en la ciudad de Córdoba y sus alrededores, con una temperatura que llegó a los 38 grados, el clima cambió notoriamente poco después de la 16 y se originó una fuerte tormenta, en algunos casos con caída de granizo y anegamiento de calles.

AgenciaNA 

