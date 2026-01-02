Murió el hombre que había sido apuñalado por un adolescente en La Paz

Se confirmó el fallecimiento del hombre de 30 años que permanecía internado en el hospital San Martín de Paraná tras haber sido agredido con un arma blanca en la ciudad de La Paz. El autor está detenido y es un menor de 16 años.

En declaraciones a Elonce, el comisario Cristian Cinquini, Subjefe de la Departamental La Paz, expresó que el hecho se registró en calle 9 de Julio y Cortada Pellegrini. En un primer momento, la víctima fue derivada al nosocomio local pero por la gravedad de las lesiones lo derivaron a Paraná.

“El 31 por la noche nos avisaron del fallecimiento de la persona y se informó a fiscalía para continuar con la investigación”, indicó.

En el marco de la investigación, y posterior al hecho, la policía secuestró el arma blanca que habría sido utilizada y ropa con rastros de sangre.

La víctima, identificada como Sergio Valdez de 30 años, era vecino del menor que lo atacó mortalmente y hasta el momento “se desconocen los motivos de la agresión. No sabemos si hubo alguna pelea”, dijo el Comisario y tampoco habría antecedentes de violencia entre ellos. Además el muchacho detenido no registra antecedentes policiales del muchacho.

“Está todo en conocimiento de los organismos judiciales de protección al menor que abordarán el caso para establecer si este chico tuvo algún brote o algo por el estilo para poder establecer por qué fue la agresión”.

Finalmente, descartó la participación de otra persona y confirmó que “por testimonios se logró dar con el autor” del lamentable hecho.