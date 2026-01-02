Murió el hombre que había sido apuñalado por un adolescente en La Paz

Una mujer cayó de un techo y sufrió una grave lesión
El tremendo episodio ocurrió en Nogoyá y la afectada debió ser trasladada hasta el Hospital San Martín de Paraná.
Desde la Policía confirmaron el fallecimiento del hombre de 30 años apuñalado por un menor que está detenido.Policiales/Judiciales02 de enero de 2026
Se confirmó el fallecimiento del hombre de 30 años que permanecía internado en el hospital San Martín de Paraná tras haber sido agredido con un arma blanca en la ciudad de La Paz. El autor está detenido y es un menor de 16 años.
En declaraciones a Elonce, el comisario Cristian Cinquini, Subjefe de la Departamental La Paz, expresó que el hecho se registró en calle 9 de Julio y Cortada Pellegrini. En un primer momento, la víctima fue derivada al nosocomio local pero por la gravedad de las lesiones lo derivaron a Paraná.
“El 31 por la noche nos avisaron del fallecimiento de la persona y se informó a fiscalía para continuar con la investigación”, indicó.
En el marco de la investigación, y posterior al hecho, la policía secuestró el arma blanca que habría sido utilizada y ropa con rastros de sangre.
La víctima, identificada como Sergio Valdez de 30 años, era vecino del menor que lo atacó mortalmente y hasta el momento “se desconocen los motivos de la agresión. No sabemos si hubo alguna pelea”, dijo el Comisario y tampoco habría antecedentes de violencia entre ellos. Además el muchacho detenido no registra antecedentes policiales del muchacho.
“Está todo en conocimiento de los organismos judiciales de protección al menor que abordarán el caso para establecer si este chico tuvo algún brote o algo por el estilo para poder establecer por qué fue la agresión”.
Finalmente, descartó la participación de otra persona y confirmó que “por testimonios se logró dar con el autor” del lamentable hecho.
Sucedió en la zona del Parque Urquiza. El individuo se enfrentó con la Policía, que logró reducirlo luego de momentos de mucha tensión.
El incidente se produjo en la Ruta 9, a la altura de Juárez Celman.
El hecho ocurrió en los primeros minutos de este 1º de enero. La tradicional caravana y los festejos posteriores fueron suspendidos.
El 24 de febrero será el primer día, de las ocho audiencias del juicio oral y público contra el productor agropecuario acusado de jefe narco, Leonardo Airaldi, y otras 13 personas.
El hecho ocurrió este miércoles, cuando una joven fue encontrada desnuda y en estado de ebriedad en la intersección de Boulevard Racedo y calle Perón, de Paraná. Fue asistida por un grupo de chicas y trasladada al hospital San Martín.
Ante el aumento del consumo en los meses de altas temperaturas, la Municipalidad de Crespo recordó una serie de medidas simples y cotidianas para promover el uso responsable del agua potable y evitar el derroche.
Se elimina para todo usuario, la posibilidad de pago con dinero en efectivo. Regirá en todas las estaciones de peaje de las rutas concesionadas.
