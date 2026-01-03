7 grandes shows se presentarán en la Fiesta Nacional del Mate 2026

Anunciaron los artistas que se presentarán en la Fiesta Nacional del Mate de Paraná: Lali, Los Nocheros, Raly Barrionuevo, Caballeros de la Quema, Rombai, Coti, Gauchito Club, junto al Gran Ensamble del Paraná y los ganadores del Premate. El evento, que se realizará el 6 y 7 de febrero en la Plaza de las Colectividades y es organizado por la Municipalidad de Paraná, hará que estén participando más de 100 artistas de la ciudad y la región en el escenario mayor Luis “Pacha” Rodríguez

La intendenta Rosario Romero hizo el anuncio este sábado. “El próximo 6 y 7 de febrero tendremos una nueva edición de la Fiesta Nacional del Mate. La comunidad de Paraná -y yo diría de Entre Ríos-, se pliega a un movimiento cultural que genera una gran expectativa en forma participativa. No solamente el centro comunitario del cual nació la fiesta y luego se hizo una fiesta de la ciudad, sino además, los clubes de la ciudad, la comunidad toda, se pliegan a construir todo lo que es la fiesta en sí”.

Luego expresó: “Además de la grilla de cantantes, de baile, el ensamble, todo lo que va a haber en ambos días, el movimiento trasciende lo que pasa arriba del escenario. En los Premates, en los concursos de cebadores, en las exhibiciones y muestras que se hacen en la Sala Mayo, vinculadas con la yerba mate, se construye todo un movimiento cultural en torno a una fiesta que es celebrada por los paranaenses y por mucha gente de nuestra región. Así que, con gran expectativa, nuevamente con un enorme y gran esfuerzo de la Municipalidad de Paraná y de todos los paranaenses, construiremos una nueva edición de la Fiesta Nacional del Mate”.

Sobre la ubicación preferencial

La entrada al evento será de libre acceso, con un sector preferencial lindero al escenario, con barra y baños de uso exclusivo para el mismo. La disposición de ese sector para el día 6 de febrero será con modalidad de platea y público sentado, mientras que el día 7 la disposición será bajo la modalidad de campo.

Las entradas preferenciales serán comercializadas a partir del 12 de enero por entradauno.com, con un primer cupo de preventa de 25.000 pesos, para el viernes 6 de febrero, y de 40.000 pesos, para el sábado 7 de febrero. Durante esa jornada se dará a conocer cuáles serán las modalidades de pago y financiación.

abe destacar que, en parte, la fiesta se solventa con la recaudación de las entradas del sector preferencial y con el aporte de los sponsors del evento, quienes manifiestan de manera constante su interés en participar. En este sentido, adhieren el Gobierno de Entre Ríos y el Ente Mixto de Turismo de Paraná. Cerveza Quilmes, Flecha Bus, Shopping Paso del Paraná, EAL Group y Juli Croc son algunas de las empresas que ya se han sumado como patrocinadores. Asimismo, se informa que las empresas y organismos interesados en formar parte del patrocinio de la fiesta pueden solicitar información escribiendo a [email protected]

Concurso de cebadores

El Concurso de Cebadores tendrá su instancia de Premate de Cebadores en los festivales populares que se realizarán en Paraná en el Parque Lineal Sur, Anfiteatro Linares Cardozo, Miradores de Bajada Grande y Parque Gazzano. Las cuatro jornadas se darán en el marco del calendario de fiestas populares del verano que impulsa el Municipio durante enero. Los ganadores de cada jornada se presentarán en la instancia final del Concurso de Cebadores en el predio principal de la Fiesta el 6 y 7 de febrero, consignó El Once.

Concurso de cebadores (foto archivo)

De cada jornada clasificatoria surgirán participantes finalistas: algunos competirán en la final del viernes y otros en la final del sábado, ambas en el marco del festival principal. Todos los finalistas recibirán premios, como equipos materos, en reconocimiento a su participación. Además, en cada una de las finales se entregarán los premios mayores: Primer puesto un viaje a Río de Janeiro para dos personas y segundo puesto un viaje a Bariloche. Tanto la final del viernes como la del sábado contarán con esta misma premiación, gentileza de ⁠EAL GROUP.

Certamen Premate 2026

Ya está abierta la convocatoria para artistas de toda la provincia. Este año se realizará en Paraná, Maciá y Villaguay. La 35ª Fiesta Nacional del Mate invita a participar en las disciplinas: Música Folklórica y Tango, Cumbia y Tropical, Rock y Pop Nacional, además de Danzas Folklóricas y Contemporáneas. El formulario de inscripción online ya está disponible en la web fiestadelmate.parana.gob.ar

Pre Mate (foto archivo)

El certamen consta de dos instancias de competencia que se realizarán en tres sedes en distintas ciudades de la provincia:

-Preselectivo Paraná y Zona Metropolitana Gran Paraná: martes 6 y miércoles 7 de enero de 2026, Teatro Municipal 3 de Febrero.

-Preselectivo Maciá: lunes 12 de enero de 2026, en el Predio Multieventos

-Preselectivo Villaguay: jueves 22 de enero de 2026, en el Parque Balneario Municipal.