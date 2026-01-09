Trump canceló la segunda ola de ataques sobre Venezuela: "No será necesaria"

Afirman que el Papa León XIV "está considerando en su agenda” visitar la ArgentinaInternacional12 de enero de 2026
Lo reveló en una reunión que mantuvo con el Arzobispo de Santiago del Estero, Vicente Bokalic Iglic.
El mandatario estadounidense advirtió que, de todas maneras, el despliegue militar se mantendrá “por motivos de seguridad”.Internacional09 de enero de 2026
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que, como resultado de la liberación de presos políticos en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, canceló “la segunda ola de ataques” que estaba prevista.
En una publicación en Truth, Trump señaló que, debido a “la cooperación” del nuevo gobierno de Delcy Rodríguez, los ataques no son “necesarios”, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.
“Venezuela está liberando a un gran número de presos políticos como muestra de su ‘búsqueda de la paz’. Este es un gesto muy importante e inteligente. Estados Unidos y Venezuela están colaborando eficazmente, especialmente en la reconstrucción, de una forma mucho mayor, mejor y más moderna, de su infraestructura de petróleo y gas. Gracias a esta cooperación, cancelé la segunda ola de ataques, prevista previamente, que parece innecesaria", expresó el mandatario.
“Sin embargo, todos los barcos permanecerán en su lugar por motivos de seguridad”, aseguró sobre el bloqueo de petroleros en las costas venezolanas.
Además, informó que hoy se reunirá en la Casa Blanca con las grandes petroleras que “invertirán al menos 100 mil millones de dólares”.
Lo reveló en una reunión que mantuvo con el Arzobispo de Santiago del Estero, Vicente Bokalic Iglic.
El mandatario agregó que está recibiendo información “cada hora” sobre la situación en Irán.
Lo divulgó su hijo a través de un video que publicó el Partido Socialista.
Documentos filtrados revelan que el cardenal Pietro Parolin convocó de urgencia al embajador estadounidense en Nochebuena.
El embajador ruso aseguró que la cooperación bilateral se mantiene inalterable tras la detención del mandatario venezolano por parte de Estados Unidos.
La decisión se tomó tras el fuerte deterioro del vínculo entre Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva, en medio de cruces políticos y diplomáticos.
Un menor y una jovencita fueron hospitalizados.
El siniestro vial ocurrió a la altura del ingreso a la Escuela Almafuerte. Una persona resultó lesionada y fue trasladada al Hospital San Martín tras ser asistida por personal de emergencias. Intervinieron Bomberos, Policía y el 911.
La sustracción de una tablet en Barrio Guadalupe disparó conjeturas inexactas. Comisaría Crespo aclaró las circunstancias.
Varias unidades no superaron el operativo de control. Motos y autos retenidos, no pueden ser retirados mínimo hasta casi fin de mes.