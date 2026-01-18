Con elencos locales y regionales vuelve el “Teatro para la calor”

Entre Ríos15 de enero de 2026
El Observatorio de Tierras, integrado por investigadoras/es del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la Universidad de Buenos Aires (UBA), presentó un mapa interactivo que revela el alcance de la extranjerización de la tierra en Argentina.
Con un clima que acompaña y niveles de producción sostenidos, los productores lecheros atraviesan un escenario de precios ajustados y rentabilidad limitada. Un productor de la zona analizó la situación actual del tambo, el rol de la industria, el precio que recibe el productor y las perspectivas en un mercado sin restricciones para la exportación.
El delicado hecho y la posterior agresión en represalia, ocurrieron durante la madrugada, en un domicilio de Crespo. La Policía puso fin a los incidentes, canalizando los episodios hacia la Justicia.
El impacto fue frontal, sobre la Ruta 12. Un conductor debió ser trasladado al hospital más cercano, en Cerrito.