Con elencos locales y regionales vuelve el “Teatro para la calor”

Durante dos fines de semana (24, 25, 30 y 31 de enero y 1º de febrero), el público podrá disfrutar de más de diez obras teatrales de nuestra ciudad y la zona, en un evento que ya es un clásico del verano cultural en el Salón Municipal (25 de Mayo 943). Todas las entradas a los diferentes espectáculos son gratuita, con entrada voluntaria.

A continuación la cartelera de las obras que se presentarán y el público al que es dirigido:

Sábado 24 de enero

-20:00 Apertura

✅ 20:30 ǀ Algo muy grave (Elenco ‘Atípicos’ del IMEFAA)

Sinopsis: Es un cuento del premio Nobel Colombiano, Gabriel García Márquez. Fue narrado por él mismo en una conferencia sobre literatura en México en 1970 y tiene la particularidad de no estar incluido en ninguno de los libros publicados por el autor. «Gabo» decidió narrar estos hechos de su autoría, para poder reflejar el poder de la oralidad y posterior escritura. Esta historia relata a una madre mayor que amanece invadida por una sensación de que algo grave va a suceder en su pueblo.



Dirección: Lucas Kapp y Micaela Isaac Ojeda.

✅ 21:15 ǀ Monólogos (Elenco de adultos ‘La Estación’)

Sinopsis: ciclo de monólogos: Stand up producción personal de los personajes de Esperando la carroza, cuento de Silvina Ocampo y de Flora, la empleada pública de Antonio Gasalla.

Dirección: Agustina Luz Nanio.

✅ 22:00 ǀ El último viaje (Elenco estable del IMEFAA)

Sinopsis: ¿Alguna vez te pusiste a pensar en esas personas que ves una vez en la vida y nunca más? Por ejemplo, personas que ves en una terminal de colectivos…

Dirección: Micaela Isaac Ojeda y Lucas Kapp.

Domingo 25 de enero

✅ 20:00 ǀ Chavo del 8 (Elenco adolescente de ‘La Estación’)

Sinopsis: La obra presenta cuatro episodios del clásico programa ‘El Chavo del Ocho’: Don Ramón va a la escuela, La llorona, El Chavo en Navidad y Amor a primera vista, recreados en escena con humor y nostalgia.

Dirección: Agustina Luz Nanio.

✅ 21:00 ǀ Te quiero hasta la muerte (Artistas ganadoras categoría ‘Expresión Libre’de ‘El Becario en Escena Crespo’)

Sinopsis: La vida de Marta y Juana siempre fue similar: mismo trabajo, misma rutina, mismo barrio, mismos novios… ¿Será la muerte el único camino que pueda unirlas? ‘Te Quiero Hasta la Muerte’ es una comedia que nos va a ayudar a averiguar qué pasa cuando se enteran de que Matías, el amor de sus vidas, ya no se encuentra en el plano terrenal.

✅ 22:00 ǀ Debate 2039 (Elenco ‘Atípicos’ del IMEFAA)

Sinopsis: Llegó el momento de que los argentinos elijamos quién va a gobernar el país del 2039 al 2043, y este debate televisado va a definir muchas cosas.

Dirección: Micaela Isaac Ojeda y Lucas Kapp.

Viernes 30 de enero

✅ 21:00 ǀ Un casting por las dudas (Grupo ‘The Twenty’, Estudiantina Crespo 2025)

Sinopsis: No van a ver estrellas famosas, ni actores de televisión, ni cantantes de moda. No. Hoy van a ver algo mucho mejor: gente común intentando convertirse en alguien, aunque algunos ni siquiera sepan cómo entrar al escenario sin tropezarse. Así que acomódense en sus butacas… porque lo que van a presenciar no es solo un casting: ¡es un desfile de sueños, torpezas, egos, carcajadas y alguna que otra sorpresa!

✅ 21:30 ǀ El último ensayo (Grupo ‘Nimbus’, Estudiantina Crespo 2025)

Sinopsis: Dicen que el teatro es magia… pero detrás de esa magia hay caos, nervios, olvidos, egos y discusiones. Hoy, en este camarín, un grupo de actores está a punto de vivir el momento más importante de su vida: la función final, la presentación frente a un público que lo espera todo. Solo hay un pequeño detalle: faltan quince minutos para que se abra el telón… y nada, absolutamente nada, está bajo control. El director ha desaparecido, el guion no aparece, y cada uno recuerda la obra de manera distinta. ¿Podrán unirse para salvar el espectáculo… o será el desastre más grande en la historia del teatro? Pasen y vean… el último ensayo.

✅ 22:00 ǀ Impro y etc (Compañía de Teatro Independiente de Crespo ‘LACOTEI’)

Sinopsis: Es una variedad de obras breves, de autores diversos y de producción de la Compañía de Teatro Independiente de Crespo (La-Co-Tei), cuyo eje vital es el humor. La Impro siempre es una sorpresa que se elabora en el momento, con la participación voluntaria del público.

Dirección: Rubén Clavenzani.

Sábado 31 de enero

✅ 20:00 ǀ Doble sesión de terror: Alicia y Frankestein (Elenco Estable del IMEFAA y Los Gurises de ‘La Estación’)

El suspenso es un recurso narrativo que se define como la expectación o ansiedad que genera el desarrollo de una acción o suceso. Se trata de un sentimiento de incertidumbre que se produce cuando no se sabe qué puede ocurrirle a los personajes de una obra, como en “Alicia en el país de las pesadillas”. Alicia se acaba de mudar a una casa en la cual vivía un famoso titiritero de la ciudad. Y a continuación, una adaptación de Frankestein. Este científico perturbado y su creación, nos demuestran que los traumas de la infancia lastiman y perduran en el tiempo.

Dirección: Micaela Isaac Ojeda y Lucas Kapp.

✅ 21:00 ǀ ¡Qué Dios nos ayude! (Elenco ‘Las Sin Miedo’ Adultas Mayores del IMEFAA)

Sinopsis: Las hermanas tienen una noble misión, preparar una presentación para un evento en la iglesia, entre el calor y sucesos desafortunados… ¡Qué Dios las ayude!

Dirección: Micaela Isaac Ojeda y Lucas Kapp.

✅ 22:00 ǀ Venecia (Elenco Municipal ‘Los Ramírez’ de General Ramírez)

Sinopsis: La obra se desarrolla en Jujuy, en la casa de “la gringa”, un espacio que se convierte en refugio y escenario para las vidas de tres mujeres: Marta, Graciela y Rita. Ellas anhelan llevar a “la gringa” a Venecia, donde podría reunirse con su amor de juventud, Don Giacomo.

Dirección: Ezequiel Buch y María Prinsich.

Domingo 1 de febrero

✅ 20:00 ǀ Hamlet / Romeo y Julieta (Elenco Adolescente del IMEFAA)

Sinopsis: Adaptación de dos obras clásicas de William Shakespeare, que propone una mirada accesible sobre el conflicto, el amor y las decisiones, a través de una puesta clara y contemporánea.

Dirección: Agustina Luz Nanio.

✅ 21:00 ǀ Suegras Barbara´s (Elenco Municipal ‘Nunca es tarde’ de General Ramírez)

Sinopsis: es una comedia de enredos en la que una feliz pareja debe padecer de las malvadas estrategias de sus suegras, que harán lo imposible por separarlos, ya que consideran que la diferencia de edad entre ambos será motivo de un seguro fracaso matrimonial en un futuro. Es así que estas suegras se convierten en verdaderas brujas y una pesadilla para Daniel y Bárbara.

Dirección: Ezequiel Buch y María Prinsich.