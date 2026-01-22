La Liga de Paraná Campaña definió el formato y la fecha de inicio de la temporada 2026

Mariano Werner tiene el número definido para el TCDeportes22 de enero de 2026
El piloto de Paraná Mariano Werner eligió el número que llevará su Ford Mustang en el Turismo Carretera. En 2026 buscará reivindicarse.
Este miércoles 21 de enero, en la ciudad de María Grande y en la sede de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, se llevó a cabo la primera reunión del año correspondiente a las categorías mayores. Formatos, equipos participantes y forma de definición.Deportes22 de enero de 2026Darío Rodríguez | Estación Plus Crespo
El encuentro estuvo encabezado por el presidente de la Liga, Alejandro Azaad, junto a los integrantes del Consejo Directivo, y contó con la presencia de presidentes y delegados de los clubes afiliados.
Durante la reunión se definió el formato de competencia para la temporada 2026, estableciéndose que el calendario contará con dos torneos: Apertura y Clausura. El inicio oficial de la actividad está previsto para el próximo 15 de marzo.
Ambos certámenes se disputarán a una sola rueda, con los equipos divididos en tres zonas. Para la temporada venidera se confirmaron 20 clubes participantes, mientras que uno permanece en duda y otro anunció su ausencia.
En cuanto al sistema de clasificación, avanzarán a la siguiente instancia los cinco primeros de cada zona, más el mejor sexto entre todos los grupos. El Torneo Clausura se jugará invirtiendo las localías respecto al Apertura, manteniendo el mismo formato competitivo.
La modalidad de disputa fue sometida a votación entre los clubes presentes y, por mayoría, se aprobó el esquema que regirá en la temporada 2026 de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña.
Unión Crespo
Sarmiento Crespo
Asociación Deportiva y Cultural Crespo
Viale Football Club
Arsenal Viale
Atlético Unión de Viale
Club Social Deportivo Tabossi
Atlético María Grande
Litoral María Grande
Asociación Social y Deportiva Diego Maradona (Ma. Grande)
Atlético Hasenkamp
Seguí Football Club
Cañadita Central Seguí
Juventud Sarmiento Hasenkamp (A Confirmar)
Atlético Hernandarias
Independiente Football Club Hernandarias
Club Social y Deportivo Tuyango Piedras Blancas
Unión Agrarios Cerrito
Unión Football Club
Deportivo Bovril
Juventud Unida Bovril
Los Play Off desde Octavos de final hasta la final serán ida y vuelta, donde solamente en la instancia de Octavos de Final habrá ventaja deportiva para los equipos mejor posicionados según la clasificación en la fase regular. Es decir, se tomará en cuenta, primeramente, la posición, luego el promedio para determinar la ubicación final en la tabla general (del 1 al 16). En cuanto a la ventaja deportiva en octavos de final, la misma será que en caso de igualdad en el resultado global seguirá en competencia el equipo mejor posicionado en la primera fase, luego en cuartos y semifinales si la igualdad en el resultado de ambos cotejos (ida y vuelta) persiste se define desde el punto penal, que en la final el sistema cambia, que si la paridad sigue en la vuelta al final el encuentro, habrá tiempo extra de dos tiempos de 15 minutos, y si persiste se define desde el punto penal.
El Club Juventud Sarmiento de Hasenkamp no confirmo su participación, informando que en los días venideros la Comisión Directiva de la entidad de Hasenkamp tomaran la decisión de ingresar o no al certamen. En tanto el único Club que no participara es el Club Sauce de Luna del Departamento Federal.
El piloto de Paraná Mariano Werner eligió el número que llevará su Ford Mustang en el Turismo Carretera. En 2026 buscará reivindicarse.
