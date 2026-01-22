La Liga de Paraná Campaña definió el formato y la fecha de inicio de la temporada 2026

El encuentro estuvo encabezado por el presidente de la Liga, Alejandro Azaad, junto a los integrantes del Consejo Directivo, y contó con la presencia de presidentes y delegados de los clubes afiliados.

Durante la reunión se definió el formato de competencia para la temporada 2026, estableciéndose que el calendario contará con dos torneos: Apertura y Clausura. El inicio oficial de la actividad está previsto para el próximo 15 de marzo.

Ambos certámenes se disputarán a una sola rueda, con los equipos divididos en tres zonas. Para la temporada venidera se confirmaron 20 clubes participantes, mientras que uno permanece en duda y otro anunció su ausencia.

En cuanto al sistema de clasificación, avanzarán a la siguiente instancia los cinco primeros de cada zona, más el mejor sexto entre todos los grupos. El Torneo Clausura se jugará invirtiendo las localías respecto al Apertura, manteniendo el mismo formato competitivo.

La modalidad de disputa fue sometida a votación entre los clubes presentes y, por mayoría, se aprobó el esquema que regirá en la temporada 2026 de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña.

Zona 1

Unión Crespo

Sarmiento Crespo

Asociación Deportiva y Cultural Crespo

Viale Football Club

Arsenal Viale

Atlético Unión de Viale

Club Social Deportivo Tabossi

Zona 2

Atlético María Grande

Litoral María Grande

Asociación Social y Deportiva Diego Maradona (Ma. Grande)

Atlético Hasenkamp

Seguí Football Club

Cañadita Central Seguí

Juventud Sarmiento Hasenkamp (A Confirmar)

Zona 3

Atlético Hernandarias

Independiente Football Club Hernandarias

Club Social y Deportivo Tuyango Piedras Blancas

Unión Agrarios Cerrito

Unión Football Club

Deportivo Bovril

Juventud Unida Bovril

Clasificación

Los Play Off desde Octavos de final hasta la final serán ida y vuelta, donde solamente en la instancia de Octavos de Final habrá ventaja deportiva para los equipos mejor posicionados según la clasificación en la fase regular. Es decir, se tomará en cuenta, primeramente, la posición, luego el promedio para determinar la ubicación final en la tabla general (del 1 al 16). En cuanto a la ventaja deportiva en octavos de final, la misma será que en caso de igualdad en el resultado global seguirá en competencia el equipo mejor posicionado en la primera fase, luego en cuartos y semifinales si la igualdad en el resultado de ambos cotejos (ida y vuelta) persiste se define desde el punto penal, que en la final el sistema cambia, que si la paridad sigue en la vuelta al final el encuentro, habrá tiempo extra de dos tiempos de 15 minutos, y si persiste se define desde el punto penal.

En duda y no participación

El Club Juventud Sarmiento de Hasenkamp no confirmo su participación, informando que en los días venideros la Comisión Directiva de la entidad de Hasenkamp tomaran la decisión de ingresar o no al certamen. En tanto el único Club que no participara es el Club Sauce de Luna del Departamento Federal.