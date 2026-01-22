Mariano Werner tiene el número definido para el TC

Copa Entre Ríos: programación de la sexta fecha
La fase de grupos del certamen provincial llega a su fin este fin de semana. Sarmiento será local, mientras que Cultural y Unión jugarán fuera de casa.
El piloto de Paraná Mariano Werner eligió el número que llevará su Ford Mustang en el Turismo Carretera. En 2026 buscará reivindicarse.Deportes22 de enero de 2026
Cada vez falta menos para que se ponga en marcha la temporada 2026 del Turismo Carretera. El inicio del campeonato tendrá lugar el fin de semana del 15 de febrero en el Autódromo Enrique ‘Quique’ Freile de El Calafate. Allí estará Mariano Werner para reivindicarse tras una mala temporada 2025.
En la previa al comienzo del certamen se conocieron los números que utilizará cada uno de los pilotos que dirán presente este año en el TC. Entre ellos, hubo uno que no pasó desapercibido y corresponde a un protagonista que buscará dar vuelta la página tras un 2025 en el que no logró meterse de lleno en la pelea por la Copa de Oro RUS.
Se trata de Mariano Werner. En la temporada 2026, el piloto paranaense lucirá en los laterales de su Ford Mustang el número 11. La elección se explica a partir de su posición en el ranking anual: Werner finalizó 13° en el campeonato 2025, pero tanto Julián Santero (2°) como Matías Rossi (8°) optaron por utilizar números más altos, lo que le permitió avanzar dos posiciones en la tabla y acceder así al 11.
El Turismo Carretera tiene nueva casa televisiva para la temporada 2026. La ACTC llegó a un acuerdo con las autoridades de Canal 9 para que todas las fechas de la categoría más popular del país se transmitan por esa emisora. De esta forma, se cierra un ciclo de 14 años ininterrumpidos en la TV Pública (desde 2012) para retornar a una señal donde el TC tuvo su último paso fugaz en 2015.
El convenio mantiene a ACTC Media TV a cargo de la producción integral de las transmisiones, asegurando la continuidad en la calidad técnica y el equipo periodístico, pero modificando la pantalla de alcance nacional por la que llegarán las carreras a los hogares.
UNO
La fase de grupos del certamen provincial llega a su fin este fin de semana. Sarmiento será local, mientras que Cultural y Unión jugarán fuera de casa.
Este miércoles 21 de enero, en la ciudad de María Grande y en la sede de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, se llevó a cabo la primera reunión del año correspondiente a las categorías mayores. Formatos, equipos participantes y forma de definición.
La atleta crespense subió al podio en la modalidad sprint, dentro de la categoría Mujeres Sprint D (49 a 59 años), en la 41ª edición de la competencia que reunió a cerca de mil participantes de alto nivel de Argentina y países limítrofes.
Lo afirmó Joel Gassmann, recientemente confirmado en Scudería Philagro JT para continuar en TN Clase 3. Iniciará su séptima temporada en la formación
Este jueves se pondrá en marcha una nueva edición del campeonato local.
“Gracias a un acuerdo comercial, el costo de los derechos de transmisión no será afrontado con el dinero de los impuestos”, afirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni
Comisaría Crespo logró la captura encomendada por la justicia. El ciudadano corre serio riesgo de perder su libertad.
Durante el receso de verano, el colegio Sagrado Corazón de Crespo lleva adelante un amplio plan de obras y tareas de mantenimiento con el objetivo de dejar en condiciones el edificio para el inicio del ciclo lectivo 2026.
Más del 60 por ciento de las rutas nacionales está en estado regular o directamente malo, con “alto riesgo de siniestralidad vial” y subas en las tasas de mortalidad.
Se vió involucrado un automovilista de Crespo. Bomberos voluntarios trabajaron durante varias horas por una pérdida importante de combustible.