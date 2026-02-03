UPCN Entre Ríos confirmó un paro total el 13 de febrero

Ante la incertidumbre y la falta de expectativas ciertas sobre la discusión salarial, con un escenario complicado en la administración pública provincial y después de haber realizado diversas medidas de fuerza el año pasado para pedirle al gobierno una actualización de los salarios sin que haya respuestas, la Comisión Directiva de UPCN Seccional Entre Ríos resolvió por unanimidad realizar un paro total de actividades el viernes 13 de febrero en todos los organismos del Estado provincial.

La situación se ve agravada debido a que la mayoría de los trabajadores de los sectores críticos del estado como comedores escolares, auxiliares de educación, salud, Copnaf, entre otros, están en las categorías más bajas del escalafón, con pisos salariales que han quedado muy atrasados.

A pesar de que la recategorización ha sido una conquista y genera alguna expectativa para este año, tal como se aclaró desde UPCN, estos acuerdos van por un carril distinto de negociación, en los que hay que avanzar toda vez que sea posible, pero no implica resignar la lucha por el salario.

La profundidad de la crisis que se ha instalado desde que gobierna Milei, lejos de ceder se profundiza, por eso UPCN convoca a los trabajadores a unir fuerza y organización colectiva para enfrentar un duro momento de la Argentina no solo por lo que pasa en nuestra provincia, sino frente a una posible reforma laboral que quita derechos. No estamos dispuestos a un retroceso más. Por eso no hay dudas de que el acompañamiento será masivo en toda la provincia. (APFDigital)