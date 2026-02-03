UPCN Entre Ríos confirmó un paro total el 13 de febrero

Dramático rescate del niño que cayó al río GualeguayEntre Ríos04 de febrero de 2026
El menor cayó al agua en la zona del puente Arenas Blancas, sobre la Ruta 19. Fue asistido por un efectivo policial y guardavidas.
La medida de fuerza, por reclamo salarial, fue resuelta en forma unánime por la Comisión Directiva y alcanzará a todos los organismos del Estado entrerriano. "Es una demanda de los trabajadores estatales debido a la pérdida del poder adquisitivo y al congelamiento salarial de los últimos meses", advirtieron.Entre Ríos03 de febrero de 2026
Ante la incertidumbre y la falta de expectativas ciertas sobre la discusión salarial, con un escenario complicado en la administración pública provincial y después de haber realizado diversas medidas de fuerza el año pasado para pedirle al gobierno una actualización de los salarios sin que haya respuestas, la Comisión Directiva de UPCN Seccional Entre Ríos resolvió por unanimidad realizar un paro total de actividades el viernes 13 de febrero en todos los organismos del Estado provincial.
La situación se ve agravada debido a que la mayoría de los trabajadores de los sectores críticos del estado como comedores escolares, auxiliares de educación, salud, Copnaf, entre otros, están en las categorías más bajas del escalafón, con pisos salariales que han quedado muy atrasados.
A pesar de que la recategorización ha sido una conquista y genera alguna expectativa para este año, tal como se aclaró desde UPCN, estos acuerdos van por un carril distinto de negociación, en los que hay que avanzar toda vez que sea posible, pero no implica resignar la lucha por el salario.
La profundidad de la crisis que se ha instalado desde que gobierna Milei, lejos de ceder se profundiza, por eso UPCN convoca a los trabajadores a unir fuerza y organización colectiva para enfrentar un duro momento de la Argentina no solo por lo que pasa en nuestra provincia, sino frente a una posible reforma laboral que quita derechos. No estamos dispuestos a un retroceso más. Por eso no hay dudas de que el acompañamiento será masivo en toda la provincia. (APFDigital)
Brigadistas de Paraná, Hasenkamp, María Grande, Bovril y Alcaraz trabajan sobre el fuego que afecta la zona de la Estancia El Durazno, cerca de Bovril, aunque en jurisdicción del Departamento Paraná.
El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, presentó en el salón auditorio del organismo al licenciado Jorge Kerz, en el marco de su designación como Secretario de Articulación Educativa a partir del 1º de febrero
En la ciudad de Victoria se registraron en los primeros días de febrero más de 40 ataques de palometas en el río. Una de las personas heridas perdió un dedo.
Desde el Gobierno de Entre Ríos informaron que los trabajadores pueden consultar su recibo de sueldo digital.
Entre Ríos autorizó un cupo de 650 toneladas de sábalo y pescado de línea para el río Paraná durante el primer trimestre de 2026, según resolución oficial.
En una causa por comercio de estupefaciente, se le impuso una pena bajo esa modalidad. Comisaría Crespo logró una pronta aprehensión.
El impacto ocurrió al mediodía frente a una estación de servicio sobre un camino rural. Una pick up colisionó desde atrás a una maquinaria agrícola y terminó volcada. Dos hombres fueron hospitalizados y uno de ellos presenta politraumatismos.
La abogada de Airaldi, Mariana Barbitta, denuncia irregularidades en la investigación y solicita el arresto domiciliario para el productor agropecuario.