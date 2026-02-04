Dramático rescate: un hombre se lanzó dentro un aljibe para salvar a su hija

8 de cada 10 pacientes con cáncer podrían presentar malnutrición durante el tratamientoInformación General04 de febrero de 2026
En muchos casos, esta situación puede impactar en la tolerancia a las terapias, en la calidad de vida y en la sobrevida.
La niña, de cuatro años, había caído al pozo mientras jugaba en una casa
04 de febrero de 2026
Un hombre se arrojó dentro de un aljibe para salvar a su pequeña hija, de cuatro años, quien había caído al pozo mientras jugaba en una finca en Cosquín, ubicada al noroeste de la ciudad de Córdoba, la capital provincial.
El hecho se produjo en una casa de esa localidad, en el valle de Punilla, cuando la pequeña cayó accidentalmente dentro del aljibe, de unos diez metros de profundidad. Al darse cuenta de lo sucedido su padre no dudó en tirarse dentro del pozo para ayudar a la niña.
Allí, el hombre y su hija aguardaron la llegada del personal de Bomberos de Cosquín, quienes acudieron rápidamente a la casa, ubicada en la zona sur, según supo la agencia Noticias Argenrinas.
Ambos fueron entregados inmediatamente al servicio de emergencias Cremed, que los trasladó al Hospital Domingo Funes. Allí, los médicos constataron que solo tenían lesiones leves, aunque quedaron en observación por prevención. En el operativo también participó la Guardia Urbana Municipal y la Policía provincial.
El Gobierno definió el calendario nacional que establece cuándo y a quiénes les corresponden los descansos extendidos.
En el sorteo del Quini 6 realizado este domingo 1 de febrero de 2026, no se registraron ganadores con seis aciertos en ninguna de las modalidades principales del juego. No obstante, la modalidad Siempre Sale volvió a repartir importantes premios.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) publicó un informe en enero de 2026. El porcentaje implica que hay 130 personas alojadas, donde caben 100.
Especialistas llaman la atención sobre cómo el cambio climático está modificando escenarios de salud pública que antes tenían una estacionalidad bien definida.
El sorteo del Quini 6 realizado este miércoles 28 de enero no tuvo ganadores con seis aciertos en las modalidades principales. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que el pozo total para el próximo sorteo ascenderá a $14.200 millones.
En una causa por comercio de estupefaciente, se le impuso una pena bajo esa modalidad. Comisaría Crespo logró una pronta aprehensión.
El impacto ocurrió al mediodía frente a una estación de servicio sobre un camino rural. Una pick up colisionó desde atrás a una maquinaria agrícola y terminó volcada. Dos hombres fueron hospitalizados y uno de ellos presenta politraumatismos.
Brigadistas de Paraná, Hasenkamp, María Grande, Bovril y Alcaraz trabajan sobre el fuego que afecta la zona de la Estancia El Durazno, cerca de Bovril, aunque en jurisdicción del Departamento Paraná.
La abogada de Airaldi, Mariana Barbitta, denuncia irregularidades en la investigación y solicita el arresto domiciliario para el productor agropecuario.