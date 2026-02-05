Nicolás Mattioli acordó juicio abreviado por fatal accidente y no irá a la cárcel

Un detenido y una camioneta secuestrada, por el homicidio en Cerrito
La causa por la muerte de Claudia Decurgez avanzará mediante un juicio abreviado, con el acuerdo de la fiscalía y de la familia de la víctima. El cantante santafesino aceptará una condena más severa que la prevista en un juicio oral.
La causa judicial que investiga el homicidio culposo de Claudia Decurgez registró un giro decisivo en las últimas horas, luego de que las partes acordaran avanzar mediante un juicio abreviado contra el cantante Nicolás Mattioli.
El proceso, que inicialmente se encaminaba a un juicio oral, cambió de rumbo tras una modificación en la defensa técnica del imputado. La nueva estrategia incluyó la aceptación de responsabilidad penal por parte del músico santafesino y la propuesta de un juicio abreviado, con el objetivo de evitar el desgaste emocional que implica un debate oral prolongado. El acuerdo será firmado en las próximas horas tras el aval de la fiscalía y de los querellantes, es decir, el esposo y los hijos de la víctima, publicó Aire de Santa Fe.
El siniestro vial ocurrió el 21 de septiembre de 2024 en la ciudad de Santo Tomé. Claudia Decurgez salió temprano de su domicilio para dirigirse a su nuevo trabajo cuando fue embestida desde atrás por una camioneta conducida por Mattioli. A raíz del impacto y la posterior caída al asfalto, la mujer falleció en el lugar.
En un primer momento, el conductor sostuvo que la víctima “se le cruzó”, aunque esa versión fue descartada posteriormente por el análisis de imágenes incorporadas al expediente judicial.
Las pericias accidentológicas determinaron que el vehículo circulaba a unos 53 kilómetros por hora, dentro del límite máximo permitido para ese tramo, que era de
60 km/h. Esa circunstancia impidió agravar la imputación y mantuvo la calificación legal de homicidio culposo.
En el escenario de un juicio oral, la expectativa de pena era de dos años de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación para conducir. La defensa anterior había solicitado la suspensión del juicio a prueba, pedido que fue rechazado por la fiscalía.
Con el nuevo acuerdo, Nicolás Mattioli aceptará una pena más severa que la prevista inicialmente. En el marco del juicio abreviado, la condena consistirá en tres años de prisión en suspenso y siete años de inhabilitación para conducir vehículos.
Si bien la pena de prisión no implicará detención efectiva, quedará registrada como antecedente penal. En caso de cometer un nuevo delito durante el plazo establecido, la condena podría hacerse efectiva.
Uno de los puntos centrales del acuerdo es la extensión de la inhabilitación para conducir, que se fijó en siete años, superando los cinco que se hubieran impuesto en un eventual juicio oral. El cumplimiento de esa sanción quedará bajo control judicial.
La homologación del juicio abreviado se concretará en los próximos días, cuando el juez interviniente valide formalmente el acuerdo alcanzado entre todas las partes.
