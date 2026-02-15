Caso Micaela García: designaron el tribunal que juzgará a Néstor Pavón

El Caso Micaela García suma un nuevo capítulo judicial: el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos definió el tribunal que juzgará nuevamente a Néstor Pavón como coautor del femicidio ocurrido el 1° de abril de 2017 en Gualeguay. La decisión despeja el camino para la realización del nuevo proceso oral, aunque todavía resta establecer la fecha de inicio.

El tribunal estará integrado por Santiago Nicolás Brugo como presidente y por Maximiliano Otto Larocca Rees y Nicolás José Gazali como vocales. La designación se conoció luego de que el viernes 13 de febrero, por la mañana, el máximo órgano judicial provincial rechazara el pedido de la defensa de Pavón para evitar la realización de un nuevo juicio.

De esta manera, la Justicia entrerriana avanza en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en diciembre de 2024 dispuso que el acusado debía ser juzgado como coautor del crimen y no únicamente como encubridor, tal como había determinado un fallo anterior.

Un giro clave en la causa

La resolución del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos se enmarca en una compleja trama judicial que atravesó distintas instancias. La Sala Penal del STJ confirmó la decisión de la Cámara de Casación Penal que había anulado el fallo del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay, el cual había condenado a Pavón a cinco años de prisión por encubrimiento.

Con los votos de los jueces Susana Medina, Laura Soage y Carlos Tepsich, el STJ rechazó el recurso de la defensa técnica de Pavón y dispuso que la causa regrese a juicio. En esta nueva etapa, un tribunal debidamente conformado deberá llevar adelante el debate oral y dictar una sentencia ajustada a derecho.

El máximo tribunal entendió que la calificación legal debía revisarse y que Pavón debía ser juzgado como coautor del secuestro, violación y femicidio de Micaela García.

De encubridor a presunto coautor

Durante el primer juicio por el crimen, los fiscales Dardo Tortul e Ignacio Talenta habían solicitado que Pavón fuera considerado coautor, al sostener que su participación superaba el mero encubrimiento. Sin embargo, el tribunal de Gualeguay lo condenó solo por encubrir el hecho.

En junio de 2019, la Cámara de Casación Penal de Entre Ríos hizo lugar al planteo fiscal, anuló la sentencia y ordenó un nuevo juicio bajo la figura de coautoría. Esa decisión fue posteriormente revertida por el STJ, que restituyó la condena por encubrimiento.

Nuevo juicio con jurado popular

El recurso extraordinario federal presentado ante la Corte Suprema cambió el rumbo del expediente. El máximo tribunal dejó sin efecto el fallo del STJ de 2020 y ordenó la realización de un nuevo juicio, esta vez bajo la acusación de coautoría y con intervención de un jurado popular.

Así, el Caso Micaela García vuelve a colocarse en el centro de la escena judicial. El nuevo tribunal designado deberá analizar nuevamente las pruebas y determinar la responsabilidad penal de Pavón en un proceso que será seguido de cerca por la sociedad entrerriana y por los colectivos que impulsan la lucha contra la violencia de género, publicó diario Uno.

Cabe recordar que Sebastián Wagner ya cumple prisión perpetua por el crimen. Ahora, el foco está puesto en el nuevo juicio contra Pavón, cuya fecha de inicio será definida próximamente, marcando otra instancia clave en la búsqueda de justicia por Micaela García.