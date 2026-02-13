Con dos allanamientos, Comisaría Crespo aportó nuevas pruebas que comprometen a detenidos

Extinguen un incendio de campo a la vera de Ruta 32
El cuartel de Crespo comisionó dos unidades con un total de 5 bomberos voluntarios para trabajar en el lugar.
Habiendo concretado el esclarecimiento material y de autoría, la policía ahondó en reunir elementos que permitirán en sede judicial reconstruir el ardid y determinar fehacientemente responsabilidades de participación.Crespo13 de febrero de 2026Estación Plus Crespo
Este viernes, dotaciones de la dependencia local se desplegaron en dos domicilios de Barrio San Miguel. El Segundo Jefe de Comisaría Crespo, Gonzalo Salva, explicó a Estación Plus Crespo que "se trató de procedimientos enmarcados en las actuaciones instruidas por el supuesto delito de Robo de Motovehículo, ocurrido días atrás en Barrio San Miguel y por el cual habíamos detenido a dos jóvenes -de 21 y 23 años-, recuparándose también la unidad en Libertador San Martín. Trabajamos en avanzar una instancia más, reforzando la sustentación de la Investigación Penal Preparatoria".
El subjefe local hizo saber que "se continuó recolectando indicios y elementos probatorios vinculados al hecho, generando en forma reciente una Ampliación de Informe, que se elevó a la Fiscalía de Investigación y Litigación interviniente, a cargo de la Dra. María del Huerto Felgueres, conjuntamente con sendos pedidos de allanamientos para las moradas de ambos sospechados. Dicha autoridad judicial evaluó, respaldó e impulsó la posibilidad de efectuar el procedimiento, obteniéndose las respectivas anuencias del Juzgado de Garantías N° 2 de Paraná, a cargo del Dr. Eduardo Ruhl".
En horas de la tarde, efectivos de Comisaría Crespo se abocaron a dar cumplimiento a los dos allanamientos, requisas domiciliarias y personal, ordenadas por la magistratura. "Se lograron resultados satisfactorios tras una pormenorizada búsqueda en cada uno de los inmuebles de Barrio San Miguel", apuntó el funcionario policial.
Salva indicó que "conforme era la pretención del proceso, en una vivienda se procedió al secuestro de una moto Yamaha FZ, color bordó; un casco homologado; indumentaria y calzado; mientras que en la finca restante se secuestró otra prenda interesada. Todos los elementos son pasibles de pericias de cotejo, para establecer presunta relación directa entre el carácter de propiedad y/o uso con la participación en el ilícito perpetrado. A tal fin, los efectos fueron remitidos y puestos a disposición de la justicia".
Según valoró, en términos de labor investigativa, "los procedimientos permiten aportar nuevos elementos en post de reconstruir el ardid, que comprometen a las personas oportunamente aprehendidas por efectivos de esta dependencia", concluyó.
Había preocupación y malestar en los contribuyentes, ya que el 18 de febrero vencían las boletas, sin que aún estén cargadas en el sistema digital como para poder proceder a la descarga y/o pago. Todas las nuevas definiciones.
La intervención fue destacada por el alcance de prestación que implica desde un efector público de salud. "Constituyó una instancia de formación para el equipo", afirmaron desde el San Roque. Resultó exitosa y la paciente encara su recuperación.
La Comunidad Educativa de la Escuela Nº 9 “Fray Mamerto Esquiú”, ubicada en Boca del Tigre, informó que se encuentran abiertas las inscripciones para el ciclo lectivo 2026 en los niveles inicial y primario.
Se trata de una Bajaj 200, que ya había sido llevada a otra localidad, para guarecerla del alcance de la policía. Dos jóvenes quedaron tras las rejas y hubo restitución.
Cuatro adultos y dos niños debieron ser derivados a dos hospitales de Paraná Campaña.
La actriz fue asistida y permanecerá en observación. Agradeció el respaldo de su entorno y contó cómo sucedió.
El lunes 16 y martes 17 de febrero serán jornadas feriadas, por carnaval. La Municipalidad de Crespo definió qué modalidad tendrá la recolección de residuos y el resto de los servicios.