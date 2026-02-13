Con dos allanamientos, Comisaría Crespo aportó nuevas pruebas que comprometen a detenidos

Este viernes, dotaciones de la dependencia local se desplegaron en dos domicilios de Barrio San Miguel. El Segundo Jefe de Comisaría Crespo, Gonzalo Salva, explicó a Estación Plus Crespo que "se trató de procedimientos enmarcados en las actuaciones instruidas por el supuesto delito de Robo de Motovehículo, ocurrido días atrás en Barrio San Miguel y por el cual habíamos detenido a dos jóvenes -de 21 y 23 años-, recuparándose también la unidad en Libertador San Martín. Trabajamos en avanzar una instancia más, reforzando la sustentación de la Investigación Penal Preparatoria".

El subjefe local hizo saber que "se continuó recolectando indicios y elementos probatorios vinculados al hecho, generando en forma reciente una Ampliación de Informe, que se elevó a la Fiscalía de Investigación y Litigación interviniente, a cargo de la Dra. María del Huerto Felgueres, conjuntamente con sendos pedidos de allanamientos para las moradas de ambos sospechados. Dicha autoridad judicial evaluó, respaldó e impulsó la posibilidad de efectuar el procedimiento, obteniéndose las respectivas anuencias del Juzgado de Garantías N° 2 de Paraná, a cargo del Dr. Eduardo Ruhl".

En horas de la tarde, efectivos de Comisaría Crespo se abocaron a dar cumplimiento a los dos allanamientos, requisas domiciliarias y personal, ordenadas por la magistratura. "Se lograron resultados satisfactorios tras una pormenorizada búsqueda en cada uno de los inmuebles de Barrio San Miguel", apuntó el funcionario policial.

Salva indicó que "conforme era la pretención del proceso, en una vivienda se procedió al secuestro de una moto Yamaha FZ, color bordó; un casco homologado; indumentaria y calzado; mientras que en la finca restante se secuestró otra prenda interesada. Todos los elementos son pasibles de pericias de cotejo, para establecer presunta relación directa entre el carácter de propiedad y/o uso con la participación en el ilícito perpetrado. A tal fin, los efectos fueron remitidos y puestos a disposición de la justicia".

Según valoró, en términos de labor investigativa, "los procedimientos permiten aportar nuevos elementos en post de reconstruir el ardid, que comprometen a las personas oportunamente aprehendidas por efectivos de esta dependencia", concluyó.