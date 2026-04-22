Un alumno atacó a nueve compañeros con una cadena en una escuela de Entre Ríos

Un violento episodio sucedió en la Escuela Secundaria para Jóvenes y Adultos (ESJA) N°26 Anexo Gualeyán, ubicada en Perigán 2300 y Empleados Municipales, en Gualeguaychú.

Las personas damnificadas tienen entre 18 y 52 años, tanto mujeres como varones, según consta en la investigación.

El hecho comenzó con un llamado a la comisaría Novena por parte del cuerpo directivo de la institución, que solicitó presencia policial porque un joven golpeaba a otros estudiantes. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron varias aulas en desorden y nueve personas lesionadas, mientras el agresor ya se había retirado en motocicleta.

Minutos después, el agresor regresó al establecimiento en su moto con intención de reingresar, momento en que fue aprehendido por el personal policial. Tras ser identificado se encontró en el baúl de su moto de 110cc la cadena utilizada en el ataque.

Según pudo establecerse, el detonante habría sido una conversación previa entre docentes y alumnos sobre maniobras peligrosas en moto realizadas dentro del predio escolar días atrás, publicó R2820.