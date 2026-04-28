El Centro de Jubilados Nacionales de Crespo prepara festejos por su 39º aniversario

En diálogo con Estación Plus Crespo, la presidenta de la institución, Ida Waigandt, confirmó que el evento central será el sabado 9 de mayo, cuando se llevará a cabo un baile con motivo de la conmemoración. “Vamos a hacer el nueve de mayo un baile, y el diez de mayo es el aniversario, treinta y nueve años cumple el centro de jubilados”, indicó.

Según precisó, durante la celebración se realizará un momento especial al llegar la medianoche: “A las doce de la noche vamos a cortar un pastel”, señaló, marcando así el inicio simbólico del día aniversario, que se cumple el 10 de mayo.

Waigandt recordó además que la entidad fue fundada el 10 de mayo de 1987, consolidándose a lo largo de los años como un espacio de contención y encuentro para los adultos mayores de la ciudad.

En paralelo, la institución proyecta ampliar los festejos con otra actividad tradicional. “Ese mismo mes haremos un locro y baile para seguir celebrando”, adelantó la dirigente, aunque aclaró que aún se encuentran definiendo la fecha exacta. “Lo queremos hacer un domingo, un poquito más adelante, porque tenemos que ver el tema del músico”, explicó.

La propuesta del locro, que también incluirá música y baile, se perfila como una jornada de convivencia destinada a socios, en el marco de un nuevo aniversario que busca reforzar los lazos comunitarios del centro.

De esta manera, el Centro de Jubilados Nacionales de Crespo se prepara para celebrar sus 39 años de vida institucional con distintas actividades a lo largo de mayo, manteniendo su espíritu de participación y encuentro.