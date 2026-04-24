Crespo se prepara para un estreno sinfónico inédito con “Los Príncipes Sinfónico” en su 138º aniversario

En el marco de las celebraciones por el 138º aniversario de la ciudad de Crespo, este domingo 26 de abril se presentará un espectáculo sin precedentes que conjuga lo popular y lo académico: “Los Príncipes Sinfónico”. La propuesta reunirá en un mismo escenario a la banda Los Príncipes, el Coro Municipal del Centenario y la Orquesta Sinfónica Municipal de Crespo, bajo la dirección del profesor Eduardo Retamar.

En diálogo con Estación Plus Crespo, Retamar expresó su entusiasmo por este estreno, al que definió como “inédito y novedoso”. Según explicó, la iniciativa comenzó a gestarse hace más de un año dentro del ámbito de la propia orquesta, a partir de la inquietud de músicos que impulsaron la idea de rendir homenaje a bandas icónicas de la provincia, pero con un enfoque diferente.

“Se nos ocurrió pensar en músicas que generalmente están en otro ámbito, como la música bailable, y darle un formato distinto desde la sonoridad sinfónica y coral”, detalló el director. En ese proceso, destacó la predisposición de Jorge Pesoa y del grupo Los Príncipes, quienes aceptaron el desafío de reinterpretar su repertorio en clave sinfónica.

El espectáculo implicó un intenso trabajo de adaptación y creación. Retamar estuvo a cargo de los arreglos orquestales y corales, diseñados especialmente en función de las características de los músicos y coreutas locales. “La idea fue tomar temas clásicos, que la gente va a reconocer enseguida, y darles otra mirada sin perder su esencia”, explicó.

La puesta en escena contará con más de cien artistas, lo que promete una imagen impactante sobre el escenario. “Va a ser deslumbrante, con la banda en primer plano, la orquesta con todo su despliegue y el coro acompañando. Es un trabajo que nos ha dado muchas satisfacciones”, sostuvo.

Uno de los aspectos más desafiantes fue lograr el equilibrio entre dos lenguajes musicales diferentes. “Tanto ellos como nosotros tuvimos que adaptarnos. Ellos desarmaron estructuras para dar lugar a nuevas sonoridades, y nosotros nos adecuamos a un ritmo más intenso, al que no estamos acostumbrados. Fue un proceso de construcción conjunta”, señaló.

El director también subrayó que, pese a las reversiones, el espectáculo conserva la identidad original de las canciones. “Eso era clave. Mantener la esencia, pero con otro enfoque. Creemos que el resultado va a gustar mucho”, afirmó.

La presentación tendrá una duración aproximada de dos horas y comenzará puntualmente a las 18:00. La primera parte estará a cargo de la Orquesta Sinfónica y el Coro Municipal, con un repertorio de música argentina contemporánea que contará con la participación del cantante crespense Nicolás Zárate como solista. Luego, tras un recorrido musical intermedio, llegará el segmento principal con “Los Príncipes Sinfónico”.

Con gran expectativa y tras meses de ensayos y preparación, la propuesta se perfila como uno de los eventos centrales de los festejos de la ciudad, apostando a una fusión artística que busca sorprender al público y ampliar los horizontes culturales locales.

Agenda:

Los Príncipes Sinfónico

Domingo 26 de abril

18.00 Hs – Anfiteatro del Lago – Crespo

Servicio de cantina a cargo de Gimnasia Rítmica de Club Sarmiento