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Mediante parada de rodeo, recuperan 40 vacunos robados

Además, en el establecimiento rural sospechado, quedaron 19 bovinos en calidad de depositario provisorio, hasta que la justicia lo determine. 
Policiales/Judiciales24 de abril de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
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Personal de la Brigada Villaguay de Delitos Rurales trabajó en conjunto con la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, concretando este jueves un procedimiento en un establecimiento rural de Lucas Norte. Se confirmó a Estación Plus Crespo que luego de hacer una parada de rodeo, se detectaron animales que habían sido denunciados como robados.

Efectivos sacaron la hacienda de los montes y pajonales, y tras encerrarlos en corrales y pasarlos por la manga -bajo la supervisión del veterinario policial-, lograron individualizar a los bovinos buscados. Se separaron 40 vacunos raza Braford, siendo posteriormente restituidos al denunciante.  

Asimismo, en el establecimiento rural sospechado, quedaron 19 vacunos en calidad de depositario provisorio, a disposición de la justicia.

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