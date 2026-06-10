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Entre Ríos: decomisaron más de tres toneladas de embutidos sin refrigeración

El Senasa decomisó 3.047 kilos de embutidos transportados sin refrigeración ni documentación en la Ruta 14 en Entre Ríos y los destruyó.
Policiales/Judiciales10 de junio de 2026


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El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) decomisó y desnaturalizó 3.047 kilogramos de embutidos cocidos que eran trasladados de manera irregular en un vehículo tipo furgón interceptado en el kilómetro 292 de la Ruta Nacional 14, del departamento Federación, en la provincia de Entre Ríos.

El operativo fue realizado por personal de la patrulla móvil del Centro Regional Entre Ríos del Senasa junto a efectivos de Gendarmería Nacional Argentina que constataron que la mercadería, procedente de Cañuelas (Buenos Aires) con destino a Chajarí (Entre Ríos), era transportada sin equipo de refrigeración (lo que implicaba la ruptura de la cadena de frío) y sin la documentación sanitaria obligatoria (permiso de tránsito), infringiendo la normativa vigente para productos de origen animal.

Ante estas graves irregularidades, y en cumplimiento del Decreto Nacional N° 4238/68 (reglamento técnico que regula la documentación y certificación sanitaria de productos, subproductos y derivados de origen animal) se procedió al decomiso y destrucción inmediata de la totalidad de la carga, al considerarse no apta para el consumo humano.

El Senasa, en su compromiso con la protección de la sanidad agroalimentaria y la salud pública, realiza controles permanentes en rutas nacionales y puntos estratégicos, en articulación con fuerzas de seguridad y organismos provinciales. Estas acciones buscan garantizar la inocuidad de los alimentos y prevenir riesgos que puedan afectar a la población.

En tal sentido, el organismo recuerda que todo producto y/o subproducto cárnico debe provenir de establecimientos habilitados y contar con la documentación sanitaria que garantice su origen, destino y aptitud para el consumo humano.

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