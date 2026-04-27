Desde Santa Fe a Crespo: una familia destacó la experiencia de “Pedaleamos por la Fe”

Con una convocatoria que superó los 150 participantes, este domingo se desarrolló una nueva edición de “Pedaleamos por la Fe”, la propuesta de cicloturismo que, tras haber sido suspendida en su fecha original del Viernes Santo, finalmente pudo concretarse con un recorrido adaptado a las condiciones climáticas.

La jornada estuvo marcada por un circuito distinto al habitual. Las lluvias registradas en la previa, obligaron a la organización a modificar el trazado original por caminos rurales, trasladando la totalidad del recorrido a la ruta pavimentada. Aun así, los participantes completaron cerca de 58 kilómetros en un clima fresco, que, lejos de ser un obstáculo, terminó acompañando de manera favorable el desarrollo de la actividad.

En ese contexto, Estación Plus Crespo dialogó con Evangelina, una de las participantes que llegó desde la localidad de Sargento Cabral, en el sur de la provincia de Santa Fe, junto a su familia. “Es un pueblito de mil habitantes”, describió, al tiempo que destacó la constancia con la que han sido parte de este evento: “Ya vinimos en varias oportunidades, cinco o seis seguros. Siempre fue distinto el recorrido”.

La ciclista valoró especialmente la posibilidad de compartir la experiencia en grupo familiar. “Vinimos los cuatro, más el novio de mi hija. Es la primera vez que logramos sumarnos todos y la verdad que es una experiencia hermosa”, señaló. Incluso relató el esfuerzo de su hijo menor, de 11 años, quien, pese a no completar la totalidad del trayecto, logró retomar y finalizar gran parte del recorrido: “Le habrán quedado unos diez kilómetros, pero para él es un montón”.

Sobre las características de esta edición, Evangelina remarcó que, si bien el cambio de superficie modificó la dinámica, el evento mantuvo su atractivo: “Los otros recorridos eran por caminos rurales, que tienen lo suyo, pero este también estuvo muy lindo”. Asimismo, explicó que las condiciones del terreno hicieron inviable el trazado original: “Nos comentaron que la lluvia imposibilitaba transitar por esos sectores”.

En relación a la convocatoria, consideró que la cantidad de participantes pudo haberse visto afectada por la incertidumbre climática y la reprogramación: “Quizás fue un poco menos de lo esperado, pero la lluvia te paraliza. Igual, se ve que siempre son las mismas caras y se van sumando otras”.

El clima, en tanto, fue otro de los aspectos destacados. “Estuvo fresquito. Yo prefiero así, te abrigás y salís. Otros años fueron días más pesados”, comparó. Además, hizo referencia a las particularidades del terreno local, en contraste con la geografía de su lugar de origen: “Nosotros estamos en el llano, y venir acá tiene otras dificultades. Es una satisfacción poder hacerlo”.

Finalmente, Evangelina subrayó la organización y el comportamiento tanto de los ciclistas como del tránsito vehicular: “Todo el mundo respeta las normas. Los autos también acompañan, bajan la velocidad y te dejan pasar tranquilo. Eso habla de que la gente ya entiende cómo es el mecanismo”.

La experiencia en Crespo se suma a otras travesías que la familia ha realizado en distintos puntos de la región, como el cruce del túnel subfluvial en modalidad nocturna o recorridos en localidades como Ramallo, donde incluso han alcanzado distancias de hasta 100 kilómetros.

“Pedaleamos por la Fe” volvió así a consolidarse como una propuesta que trasciende lo deportivo, combinando actividad física, turismo y encuentro comunitario, incluso frente a las adversidades del clima.