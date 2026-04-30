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Funcionamiento del municipio de Crespo el viernes 1º de mayo

El viernes 1º de mayo, ‘Día del Trabajador’; es feriado nacional. Durante esa jornada no habrá atención al público en las diversas dependencias de la Municipalidad de Crespo. 
Crespo30 de abril de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
Municipalidad Crespo_Mayo 2025

De todas formas, habrá guardias las 24 horas en mesa de entrada (teléfono 4951160), para urgencias que puedan producirse.

Recolección de residuos

Con respecto al servicio de recolección de residuos domiciliarios separados en origen en orgánicos (húmedos), inorgánicos (secos) y sanitarios, no habrá prestación el viernes 1º de mayo en adhesión al ‘Día del Trabajador’.

Las tareas se retomarán el sábado 2 de mayo y se llevarán adelante desde las 7:00 horas, respetando el circuito establecido por el programa ‘Otra Oportunidad’ para cada sector según los días establecidos: Zona ‘A’ (hacia el oeste) y Zona ‘B’ (hacia el este). La línea limitante comprende las calles Libertad, Entre Ríos, Otto Sagemüller, José Hernández y Arturo Illía.

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