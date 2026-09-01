Continuará bajo arresto domiciliario el crespense partícipe de un choque con fallecido

El juez de Garantías de Paraná. Elvio Garzón, dispuso este martes hacer lugar al acuerdo alcanzado por las partes de prórroga de la prisión preventiva en la modalidad de arresto domiciliario del joven de 24 años y oriundo de Crespo, por el plazo de 45 días más y en la misma modalidad en que venía cumpliendo la medida de coerción preventiva mientras se termina de realizar la investigación de las circunstancias del siniestro vial que protagonizó el 18 de julio alrededor de las 6:15.

El crespense fue acusado de colisionar, alcoholizado y desde atrás, a Roberto Daniel Galván, un ex policía de 52 años que se trasladaba en una Honda Storm 125. Según la acusación, el choque se produjo en Avenida Circunvalación José Hernández, sobre el puente que cruza calle Blas Parera. Como consecuencia del impacto, Galván perdió la vida en ese momento.

Para la acusación, el joven que se conducía en un Toyota Yaris, obró de “manera imprudente, negligente y antirreglamentaria en virtud de estar bajo los efectos del alcohol, sin observar el deber de cuidado objetivo a su cargo”. Enfrenta cargos por el delito de Homicidio doloso agravado.

Acuerdo

En la audiencia, el magistrado escuchó los argumentos que esgrimió el fiscal, Juan Manuel Pereyra, que solicitó la prórroga de la medida de coerción porque entendió que continúan vigentes los riesgos procesales que se evaluaron cuando el juez Eduardo Ruhl, de turno por la Feria Judicial, le impuso la misma medida preventiva.

El fiscal enarboló el peligro de entorpecimiento de la investigación, y precisó que se ha avanzado en la investigación con la recepción de informes solicitados, algunos por la defensa, que son de interés para el proceso.

También mencionó que el lunes 31 de agosto se realizó el informe toxicológico al imputado y entendió que es necesario un plazo para analizarlo, al igual que el informe definitivo de accidentología vial sobre el estado del rodado que conducía, que por las condiciones en las que quedó dificultó su abordaje, y para determinar las circunstancias del siniestro.

Respecto a la calificación legal, el fiscal adelantó que podría cambiar tras el análisis de los informes que resta evaluar y recibir.

Damián Petenatti, querellante en representación de dos hijas mayores de la víctima, ratificó el acuerdo, entendió que también se mantiene vigente el peligro de fuga y precisó que sus asistidos fueron informados de la prórroga y expresaron su consentimiento.

Del mismo modo se expresaron los querellantes Joaquín Ivanovich y Nicolás Kaiser, que representan a dos hijos menores de Galván. Los letrados compartieron los criterios expresados por la acusación oficial y Petenatti, y advirtieron que solicitarán, en caso de que se corrobore un incumplimiento, las medidas correspondientes. Al igual que la otra querella, indicaron que sus asistidos están al tanto de la prórroga.

Defensa

La defensa, a cargo de Naim Chemez y Gonzalo Meglio, también acompañó la solicitud y destacó que durante la vigencia de la primera medida de coerción, el imputado no registró ningún incumplimiento. Así, dejó expresado que acompañar la prórroga no implica ningún tipo de reconocimiento y que solicitarán, en caso de que todo continúe como hasta ahora, la morigeración de la medida coercitiva.

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