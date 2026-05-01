“Te transferí por error”: cómo es la estafa triangular en la que piden que devuelvas dinero y te hacen cómplice de un delito

El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires alertaron sobre una nueva modalidad de estafa financiera conocida como “estafa triangular”, que utiliza a personas inocentes como intermediarias para mover dinero obtenido de forma fraudulenta. Las autoridades explicaron que este tipo de engaño transforma a la víctima en parte involuntaria de una maniobra de lavado de activos y puede tener consecuencias penales para quienes, sin saberlo, colaboran con el delito.

El mecanismo comienza cuando la víctima recibe en su cuenta bancaria una transferencia inesperada, muchas veces por un monto elevado, que puede alcanzar los $500.000 o más. Poco después, un tercero se comunica para solicitar la devolución de ese dinero, alegando que se trató de un error y proporcionando un nuevo CBU para realizar la transferencia.

A través de un video difundido en la cuenta oficial de Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense, se brindó una detallada explicación de cómo operan los estafadores que buscan

“¿Te cayó una transferencia de quinientas lucas y te piden que la devuelvas? No es un error, es una estafa triangular. El delincuente engaña a otra persona y usa tu cuenta. La plata te llega a vos, pero no es tuya", comenzó diciendo un integrante de la fuerza policial provincial.

Y continuó: “Después te apura para que lo mandes a otro CBU. Si lo hacés, te usa para lavar dinero. No la devuelvas por tu cuenta. Contactá a tu banco y pedí la reversión oficial. Si la plata pasa por vos, quedás en el medio”.

El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires remarcó que el engaño no termina con la simple devolución del dinero. La maniobra consiste en que el delincuente, luego de obtener fondos de una víctima principal mediante fraude, los traslada a la cuenta de una segunda persona (el intermediario), quien desconoce la verdadera procedencia del dinero.

De este modo, el estafador busca dificultar el rastreo de los fondos y comprometer a terceros en el circuito delictivo. “Estafa triangular: te llega plata, te piden que la devuelvas a otra persona… pero en realidad te están usando como intermediario para mover dinero de una maniobra fraudulenta. Estate atento, no transfieras sin verificar”, advirtieron desde la cartera de Seguridad.

El riesgo principal para la persona que recibe la transferencia radica en que, al mover el dinero a otra cuenta, queda involucrada en una operación de lavado de activos, aunque no haya participado conscientemente del delito original. Las autoridades explicaron que el simple hecho de actuar como intermediario puede derivar en investigaciones judiciales y sanciones, ya que la trazabilidad bancaria deja constancia del paso de los fondos por su cuenta.

Ante la detección de una transferencia sospechosa, la recomendación de la Policía Bonaerense y del Ministerio de Seguridad es clara: no transferir el dinero a ninguna cuenta proporcionada por terceros ni intentar devolverlo por cuenta propia. En cambio, se debe contactar al banco de inmediato y solicitar la reversión oficial de la operación. De esta forma, la entidad financiera inicia el protocolo correspondiente y preserva a la persona de quedar comprometida judicialmente.

Las autoridades subrayaron la importancia de actuar con cautela. No devolver el dinero sin verificar el origen real de la transferencia y sin intervención bancaria oficial es fundamental para evitar ser parte de una maniobra ilegal. Además, aconsejaron dar aviso a las fuerzas de seguridad y compartir la advertencia para prevenir que otras personas caigan en la misma trampa.

El fenómeno de la estafa triangular evidencia la sofisticación creciente de los delitos financieros y la necesidad de mantener prácticas de seguridad estrictas en la administración de cuentas bancarias. El mensaje de la Policía Bonaerense y del Ministerio de Seguridad apunta no solo a la prevención individual, sino también a la difusión social de la información para reducir el impacto de este tipo de fraudes.

Infobae