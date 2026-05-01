Lanzan un reclutamiento para sumar guardaparques en Argentina: estos son los requisitos para participar

La Administración de Parques Nacionales (APN) lanzó una nueva convocatoria para sumar 40 guardaparques al Agrupamiento Técnico del Cuerpo de Guardaparques Nacionales. La inscripción abrirá el 12 de mayo a las 8:00 y se extenderá hasta el 2 de junio de 2026 a las 23:59, según se publicó en el Boletín Oficial.

El ingreso corresponde a cargos vacantes y financiados dentro de la Planta Permanente bajo la categoría Guardaparque GT-2. La convocatoria busca reforzar el trabajo en áreas protegidas nacionales en todo el país, con el objetivo de fortalecer la conservación ambiental y la atención a visitantes.

El perfil del guardaparque técnico incluye tareas operativas en territorio, control y vigilancia dentro de parques nacionales, fiscalización de actividades, asistencia a visitantes y residentes, además de participación en proyectos de monitoreo ambiental, investigación y educación ambiental.

Cuáles son los requisitos para inscribirse como guardaparque

Entre los requisitos excluyentes para participar del proceso de selección se encuentran:

Ser argentino nativo, por opción o naturalizado.

Tener entre 18 y 34 años al momento de la postulación.

Contar con título terciario o universitario de pregrado reconocido oficialmente.

Que la carrera tenga una duración mínima de dos años.

Que el título esté vinculado con las funciones del puesto.

Aprobar todas las etapas del proceso de selección.

La convocatoria 2026 está destinada exclusivamente al Agrupamiento Técnico, uno de los dos mecanismos de ingreso al Cuerpo de Guardaparques Nacionales junto con el Agrupamiento de Conservación Territorial.

Cómo es el proceso de selección para ingresar al Cuerpo de Guardaparques Nacionales

El proceso de incorporación contempla seis etapas obligatorias y eliminatorias. Es necesario aprobar cada instancia para avanzar a la siguiente.

Las etapas son:

Evaluación de antecedentes de formación y laborales.

Evaluación técnica.

Evaluación de habilidades prácticas.

Entrevista laboral.

Evaluación del perfil psicológico.

Curso de habilitación.

Estas instancias buscan garantizar que los aspirantes cuenten con la formación, aptitudes físicas y perfil profesional adecuados para desempeñarse en tareas operativas en áreas protegidas, muchas de ellas ubicadas en entornos naturales exigentes.

El objetivo de esta convocatoria es fortalecer el equipo de la Administración de Parques Nacionales, organismo responsable de la gestión de los parques nacionales y otras áreas protegidas estratégicas para la conservación de la biodiversidad en la Argentina.__IP__

Además del control ambiental, los guardaparques cumplen funciones clave vinculadas con la educación ambiental, el monitoreo de especies, la prevención de actividades ilegales y la asistencia a visitantes, por lo que su rol resulta central en la protección del patrimonio natural del país.

Las personas interesadas pueden consultar la normativa completa y la documentación requerida en el sitio oficial de la Administración de Parques Nacionales. También se habilitó un canal de consultas a través del correo electrónico [email protected] para quienes necesiten información adicional sobre el proceso de inscripción.

AgenciaNA